赶拍《邻里帮》 谢俊峰不想模仿包勋评

谢俊峰自5月中顶替包勋评拍摄长寿剧《邻里帮》，面对的最大挑战就是常提醒自己，不要模仿包勋评。

长寿剧《邻里帮》因包勋评被解约退出剧组备受关注。谢俊峰5月中进组后，恰逢疫情严重，政府实施新的防疫措施，剧组不得不中断拍摄，6月中才恢复拍摄，预定的播出时间也不得不延后1个多月。现在为赶进度，剧组每天都开工。

谢俊峰昨天（7月2日）受访表示，进组一段时间了，已适应了新角色。和对手戏演员——黄俊雄、蔡琦慧等人培养了一定的默契。他喊时间真的不够用，从6月中剧组恢复拍摄以来，几乎每天都要开工，觉得一天24小时不够用，转眼已经7月了，离9月的播出时间不多了。

中途接替别人演了一半的角色，谢俊峰坦言，面对的最大挑战其实是过自己这一关。“我有参照以前包勋评的片段，有时会不知不觉闪过想去模仿的念头。所以只能不断提醒自己，我得注入自己的元素，突出这个人物的特色。”所以希望观众期待他的这次表演！

谢俊峰从去年开始，受到公司力捧，在《触心罪探》担任男一号，之后不仅戏约不断，也被公司选为进军海外的演员之一。他感激公司对他多年来的不懈努力给予肯定，希望能不断超越自己，而要进军其它市场，更要不断鞭策和改进自己，才能更快适应其他市场的要求。

将与陈楚寰合唱秀歌喉

除了演戏，谢俊峰也有歌手梦。他表示，这几年一直有跟老师学唱歌和弹吉他。他今晚将和陈楚寰亮相综艺节目《缤纷万千在昇菘》，演唱林俊杰和邓紫棋原唱的《手心的蔷薇》。

他说：“林俊杰和邓紫棋的音域都很宽，所以和陈楚寰特意向歌唱老师请教，希望今晚的演出能尽量发挥水准。”

合唱者陈楚寰则表示，这是两人第一次在电视荧幕前合唱情歌，相当期待！

已经两年没回马国的陈楚寰表示很想念家人，也有些担心他们，希望接下来疫情能好转，能尽快和家人团聚。她也透露，下个月会参与一部有关民防部队的新剧《守护星》（暂名），因为是第一部能穿制服的戏剧，所以非常期待。