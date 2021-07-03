韩国童星斗演技比人气 金俊广告丰收、郑贤俊有贵气

（综合讯）韩剧《机智医生生活》第2季正在热播，剧中饰演曹政奭儿子的童星金俊长高许多，但仍然很有喜感。金俊今年才7岁，爆红后成了广告商宠儿，陆续拍了17支广告，还与剧中爸爸曹政奭一起拍饼干广告，可说是目前最红的“儿子”。

金俊在《救救我2》演餐厅儿子出道，隔年就以《机智医生生活》爆红，受邀为卡通配音，并接下麦当劳、Oreo饼干等知名食品广告，共拍了17支广告。

5岁的徐宇真有双漂亮大眼睛，在韩剧《哈罗掰掰，我是鬼妈妈》演金泰希的女儿，不少人后来才知道，这个萌娃是个男孩。徐宇真曾在韩剧《耀眼》演韩志旼儿子，会在《鬼妈妈》男扮女装，是因为剧组觉得他实在太像女主角金泰希小时候。

9岁的朴昭怡是多产童星，演过朴敏英的童年，代表作是在电影《无价之保》演幼年的河智苑，以及电影《魔鬼对决》演黄晸玟誓死保护的女儿。她也在电视剧《Law School》演住坏蛋家附近的小妹妹，在《MOUSE》则是被安在旭挟持而参与杀人案的小女孩，一双眼睛超有戏。

同样9岁的郑贤俊，角色多半贵气，曾在《The King：永远的君主》演李敏镐童年，后来在韩片《寄生上流》演上流家庭的儿子，近期在《我的上流世界》演李宝英的儿子，被称是“上流儿子专业户”，贵气逼人。

郑贤俊今年接下知名口罩品牌代言，最新广告曝光后，帅气外表被指神似姜栋元。口罩品牌在IG发出郑贤俊拍摄过程中的花絮片段，他换上多套服饰，搭配不同发型，戴着口罩更让粉丝聚焦一对迷人的眼睛，小小年纪就轻松驾驭帅气、可爱、慵懒等不同风格。