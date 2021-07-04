第三布局沙尘惑

Trinity Of Shadows

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）晚上9.00

第七集《绑架》：梓薇与启逍继续追查佳佳的命案，偶然得知另一个重要情报。与此同时，家豪继续独自调查明杰。第八集《雾里的真相》：明杰传出遭人绑架的消息时，家豪也行踪成谜，梓薇不禁联想两者的关联，她抢先其他警员试着联络家豪，却无济于事。

第七子：降魔之战

Seventh Son

Fox Movies（新电信Ch414） 晚上9.00

魔幻电影，改编自英国作家约瑟夫德拉尼的魔幻小说《沃德斯通编年史》。讲述魔力世界中，幸存的驱魔人寻找拥有超自然能力的天命第七子，训练他对抗黑暗女王，以及她的超自然刺客军团。

春花望露

8频道 晚上7.00

家怡答应放下对有纯的恨，条件是要约翰马上结束跟有纯的合作。博仁吩咐家辉去画廊拿画，送给开发案主导人，家辉却因英雄救美拿错画，博仁当众把家辉骂了一顿，清华上前为家辉解围。

前辈，那支口红不要涂

e乐（新电信Ch11/501） 晚上10.00

以韩国化妆品公司为背景，尹松儿是干练的公司专员，蔡贤胜从大学毕业后便成为她的助理。松儿感情受创后，贤胜向她告白，两人几度拉锯，最终步上恋人的道路。

因为爱

Hub都会台（星和Ch111/825） 晚上10.00

韩国作曲家因遭遇意外事故，拥有超能力，他和知道其秘密的女高中生共同帮助有情人终成眷属。