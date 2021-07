截至今年6月30日,本地电影观众最爱是好莱坞片《哥吉拉大战金刚》(Godzilla Vs Kong),此片票房与亚军的好莱坞动画《寻龙传说》(Raya And The Last Dragon)相差366万元,让人看傻眼,可见在疫情中,没有什么是不可能的。《哥》以4.44亿美元(约5.99亿新元)在上半年“全球十大票房”排季军,换言之是排在两部中国片《你好,李焕英》和《唐人街探案3》之后。

疫情打乱了好莱坞大片推出的日期,不少中文片有机会跻进“本地十大票房”。最突出的是梁志强执导、李国煌等人演出的系列电影《我们的故事之沉默的年代2》,以171万元登季军。除了《沉默的年代2》,也出现《唐人街探案3》《你好,李焕英》和刘德华演出的《人潮汹涌》三部华语片,属于“非”常态。

《玩命关头9》(Fast & Furious 9)“全球”列第4,本地7月1日才刚开画,然而却凭6月24日起的超级预映,以155万元在本地排第5,此片接下来将有很大的作为,将与《哥吉拉大战金刚》角逐一整年的本地十大票房冠军。

本土姜黄经汉演出的好莱坞电影《真人快打》(Mortal Kombat 2D)打出144万元,排第6。此片上半年“全球排行榜”则列第19名。

《李焕英》本地排第9

中国知名艺人贾玲导兼演出的《你好,李焕英》是今年上半年全球冠军电影,全球票房收8.22亿美元(约11.03亿新元),本地则以85万8000元攻进上半年十大电影排第9。

由于疫情,好莱坞片连续两年在“全球十大票房”失守,今年上半年全球十大片依排名是:1.《你好,李焕英》、2.《唐人街探案3》、3.《哥吉拉大战金刚》、4.《玩命关头9》、5.《噤界Ⅱ》(A Quiet Place Part Ⅱ)、6.《库伊拉》(Cruella)、7.《悬崖之上》、8.《厉阴宅:是恶魔逼我的》(The Conjuring: The Devil Made Me Do It)、9.《刺杀小说家》和10.《我的姐姐》,当中的第1、2、7、9和10是中国片;另一部中国夯片《你的婚礼》排第13名。重映的《阿凡达》(Avatar)以576万美元(约777万新元)列第21名;赵婷扬威奥斯卡的《游牧人生》(Nomadland)排第44,尹汝贞夺奥斯女配角的《米纳里》(Minari)是第52名。

各地冠军片

《米纳里》在韩国十大列第4,韩国冠军片是日本动画《鬼灭之刃剧场版:无限列车篇》;日本也以同部动画守住疆土。

《心灵奇旅》(Soul)在台湾受落;香港是《玩命关头9》。中国大陆十大依次是:《你好,李焕英》《唐人街探案3》《送你一朵小红花》《玩命关头9》《哥吉拉大战金刚》《悬崖之上》《刺杀小说家》《拆弹专家2》《温暖的抱抱》和《我的姐姐》,只有《玩》和《哥》是西片。

饱受疫情之苦的巴西人最爱《神奇女侠1984》;法国是《厉阴宅:是恶魔逼我的》,意大利是《库伊拉》,德国是《阿拉丁》(Aladdin),捷克是《玩命关头9》,英国是《比得兔2》(Peter Rabbit 2: The Runaway);南非与阿根廷是《寻龙传说》;澳大利亚是《哥吉拉大战金刚》;美国是《噤界Ⅱ》。

1 《哥吉拉大战金刚》 542万元

2 《寻龙传说》 176万元

3 《沉默的年代2》 171万元

4 《Tom and Jerry大电影》 157万元

5 《玩命关头9》 155万元

6 《真人快打》 144万元

7 《噤界Ⅱ》 118万元

8 《唐人街探案3》 97万9000元

9 《你好,李焕英》 85万8000元

10《人潮汹涌》 71万9000元

2021年上半年

本地十大电影票房