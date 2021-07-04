砸过百万助开网台 古巨基捧妻当"全能经理人"

（香港讯）香港歌手古巨基前阵子“出关”的“第一Live”是为一个网上频道担任嘉宾，据知该平台ChillGOOD由他的太太陈韵晴（Lorraine，原名陈英雪）主理。前几年古巨基曾资助太太开饼店圆梦，据悉此次成立平台的幕后金主也是他，香港《东方日报》报道，陈韵晴与搭档合资八位数港元（至少174万新元）开设生活资讯节目视频频道及成立经理人公司，她还招揽圈中女星孙慧雪、杨诗敏（虾头）、张美妮和欧倩怡等，要将她们打造为星级KOL（Key Opinion Leader，关键意见领袖）。

据悉，陈韵晴去年疫情期间已开始筹划，虾头刚宣布离开合作多年的无线后即转投旗下，而陈韵晴已为她特设专属频道节目，将于暑假推出。

最早曾为古巨基助理的陈韵晴圈中人脉广，她善用人脉为艺人开展平台新事业，今年2月底率先安排孙慧雪及张美妮主持《靓妈围炉》打响头炮，也邀请过星妈杨秀惠分享育儿心得，深受妈妈级观众欢迎。此外，平台也推出了两档音乐节目“Music Panda”和“The Single”，分别邀请不少音乐人上节目，包括关智斌、胡鸿钧、香港人气组合MIRROR成员r等。据悉，这三档节目推出短短4个月，已吸引超过400万的收看次数。

虽然半年内签下多位艺人，但陈韵晴否认是“全能经理人”：“之前疫情关系，觉得艺人需要在网络寻求发展，所以就构思这个项目，邀请了一些艺人朋友加盟。”报道指，古巨基全方位支持太太创业，也给予很多专业意见，陈韵晴有了老公的加持，盛传陆续已有艺人加盟。

古巨基复工筹备两专辑

另一厢，古巨日前联同容祖儿为大陆动画电影《俑之城》合唱主题曲《秦时月》，全面复工的他已着手筹备两张新专辑，据悉一张是合辑、改编及翻唱10首粤语单曲，另一张专辑则是全新创作的粤语歌。