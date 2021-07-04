疫情严峻“江湖救急” 12本地艺人义唱助马国筹款

马国疫情严峻冲击饭碗，小市民失工作生计成问题，本地艺人公会会长陈建彬呼吁江湖救急，共12本地红星线上义唱，筹款目标指向100万马币（超过32万新元）！

12名义演艺人除了主持陈建彬，计有：梁志强、李国煌、辉哥程旭辉、赖宇涵、朱咪咪、王雷、刘玲玲、陈泓宇、朱莉莉、皓皓、李佩芬，糅合电影红人、歌台哥姐，超强阵容！

“江湖救急新马群星红白大赛”是由马国《南洋商报》《中国报》设立“南洋商业基金”发起的慈善义演，陈建彬受访告诉《新明日报》，义演只为金援过去大半年因受疫情影响失业，陷入无钱吃饭窘境的贫困者，“由于马国疫情严峻，确诊病例居高不下，我也从马国媒体口中得知当地人民士气很低落，因此希望尽快办一场义演，除了以行动鼓舞并激励他们、为马国人提高士气，也希望能为他们筹集更多款项，尽一点棉力，帮需要经济支援的人士渡过难关！”

新马各派一组艺人参与

因疫情肆虐留守本地，“有家归不得”的马国人不计其数，新马若比邻，四海一家，建彬放话“江湖救急”义不容辞！

建彬与马来西亚华人演艺人公会总会长魏汉文协办义演，新马两地各派一组艺人参与义演，共襄盛举。

几乎在一夜之间，办事魄力超高的建彬便火速邀得一票深具分量的本地红星参与，马国义演艺人名单稍后公布。

问起酬劳，建彬说：“都是义务演出，领的只是车马费。”

望筹32万

建彬希望筹得100万马币（超过32万新元），单靠线上义演捐款恐难达善款目标，他呼吁两地善长仁翁疫下献爱送暖，集腋成裘，为善最乐，有意捐款者可致电98172831联系建彬。

问起线上演出日期，建彬表示仍未确定，但务必在本月内完成，详情日后发布。