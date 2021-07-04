开餐馆直播 王雷给红山人额外折扣

开餐馆在直播时有网友问：你欢迎红山人吗？王雷放话，只须出示身份证住址，爽给20%折扣，直至8月9日国庆日！

《新明日报》日前率先报道，卖鱼哥王雷砸老本，在牛车水一带开了一间高档餐馆“御龙阁”，王雷昨晚（7月3日）联合导演梁志强一起开直播。

直播时，有一名住在红山的网友忽然问王雷：你欢不欢迎红山的人去你的餐馆吃饭？

据悉，红山自6月10日暴发疫情不到两个星期出现逾120起病例，商家摊贩苦叹生意大受影响，以往食客排长龙热闹情景不再，如今宛如空城，感染群也波及到附近的商家小贩，重挫生计。

王雷不料网友有此一问：“我一听，整个人傻掉，我回该网友说，我不但欢迎，还决定给红山人多10%折扣！”只须出示身份证住址，证明是住红山的朋友，到餐馆立马给20%折扣。

“因为染疫者多，红山人就不受欢迎吗？我相信新加坡政府，所以一点都不担心，身为新加坡人，不应该排斥红山人！”王雷认为不应对红山人持“异样目光”。

若仅给红山居民20%折扣，会否担心其他地区住户会抗议“不公平”？

“同为新加坡人应该互相扶持，既然有一小措人排斥红山人，我们不能这样，无论你住裕廊也好、淡滨尼也好，10个里面会有八个都支持王雷这样的做法。”

问起生意，王雷欣慰说今天已全部客满，25桌、8间厢房座无虚席，“当中100人中就有20多名是红山人。”

不过，王雷并没为餐馆开幕，“因为疫情担心触犯法令，等疫情过去才打算。”

为红山居民打气的餐饮优惠将持续直至8月9日国庆日。