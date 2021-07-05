洪劭轩玖健潘盈 9月底开唱

除了洪劭轩持有固定工作以外，本地资深新谣歌手玖健和潘盈自从冠病疫情发生以来，演唱工作几乎全断，只能靠零星工作赚点额外收入，所以当“创时代媒体”召集他们和洪劭轩9月开唱时，他们都马上响应了。

三人9月底将在滨海艺术中心音乐厅合体，演唱会取名“三心伴乐”，到时三人将独唱、合唱多首新谣金曲，这应该是疫情暴发以来的第一场新谣演唱会。

潘盈是家庭主妇，家里经济不必靠她，不过她过去不时参加演出，或是上电视、到学校担任演唱比赛评审，这些都在疫情期间大减，所以她现在有时间全心照料家庭，每早出外散步保健。玖健是全职音乐人，他利用疫情期间工作减量的时间，修读专业瑜伽与正念导师文凭课程，闲余做做瑜伽，种种盆栽，或是静坐，以正能量抗疫也抗压。

主办单位：要把死水搅成活水

创时代之前要办三场“三大难高音”演唱会，以及“双亲我要为你歌唱”演唱会，都因疫情分别延至8月15日及12月19日举行。演出因疫情反复被迫延期，创时代为何急着推出第三场？

其发言人告诉《联合早报》，演唱会主办商和电影商深受疫情打击，本地娱乐如一潭死水，艺人和观众都苦闷了很长时间，希望疫情一松下来，演唱会赶紧上场。把死水搅成活水，毕竟现场演出的气氛与活力，大家都渴望早日感受到。

根据防疫措施条例，凡出席不超过250人或以内的大型活动，都必须于活动前接受冠病检测，观众得自付30元检测费。观众若能在当天出示已接种二剂疫苗（须在演出当天前14天即6月12日或以前接种），则可豁免接受检测。

“三心伴乐”演唱会将在9月26日（星期日）举办两场，分下午3时和晚上7时30分，票价为50元、60元、70元，购票热线63485555，也可上网www.sistic.com.sg／www.biztmgp.com了解详情。