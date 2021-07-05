宝莱坞巨星阿米尔汗二度离婚

（综合讯）宝莱坞知名男星Aamir Khan（阿米尔汗）上周六（3日）宣布和妻子Kiran Rao（基兰拉奥）结束15年婚姻。两人在联合发表的离婚声明中，描述离婚不是“结束”，而是“新旅程的开始”。他们表示在过去美好的15年里，共同经历过欢笑和快乐，关系也在信任、尊重和爱中成长。现在他们希望能展开新篇章，但不是以夫妻形式，而是孩子家长和彼此家人。

声明也透露，两人其实已经分居了一段时候，现在对正式离婚感到自在。他们虽然分开，但还会像家人一样分享彼此生活。两人也会尽责地共同抚养儿子Azad（阿扎德）。同时，他们将在热爱的电影事业、慈善基金会和其他计划中继续合作。

这是56岁的阿米尔汗第二次离婚。他在21岁的时候爱上了邻居家的女孩、第一个妻子Reena Dutta（芮娜杜达），但由于宗教原因，两方家长都坚决反对这桩婚事，于是阿米尔汗决定私奔。这段爱情经常被印度政府和印度政党拿来当作印度教和回教和睦相处的典范，可惜再美的爱情故事也会幻灭，两人在结婚16年后于2002年离婚，并育有两个孩子。阿米尔汗在2005年再婚娶同为制片人、编剧和导演的基兰拉奥。

阿米尔汗是印度当代最伟大的演员之一，也身兼制片人、编剧和导演，知名电影作品包括《摔跤吧！爸爸》（Dangal）、《印度往事》（Lagaan）、《三个傻瓜》（3 Idiots）等。2012年，美国《时代周刊》曾以阿米尔汗为封面人物，称他为印度“第一个超级巨星人权斗士”，隔年，再把他选为“全球百大影响力人物”之一。