这样的明星老板哪里找？员工愿望：做到他隐退

明星老板有好有坏,最近好老板例子又多一个。

韩国综艺天王刘在锡目前有《第六感2》、《刘Quiz on the Block》(You Quiz on the Block)、《跑跑人》(Running Man)、《闲着干嘛呢》等多个节目在手,最近他的造型师上节目公开合作内情,让人对他的老板形象更添佳话。

有“国民MC”之称的刘在锡,身边有个和他合作七年的造型师李珠恩,她最近受邀上MBC综艺节目《总之上班》,分享平常替艺人做造型的苦乐。她时常为了借衣服、做造型等,忙到没时间喂肚子,但只要是和刘在锡一起工作,她都很快乐,原因是福利超好,过年过节奖金少不了,她简直想做到他隐退为止。

刘在锡(右)与造型师李珠恩合作七年,两人私下互动宛如兄妹。(翻摄自MBC画面)

她在节目上和刘在锡通电话,两人互动如兄妹,刘在锡还趁机爆料李珠恩的祕密,说自己在录节目时,她跑去偷吃美食或睡觉。

七年前,李珠恩从造型师助理做起,跟着其他造型师打理刘在锡的服装,四年前自立门户,除了刘在锡外,卢洪哲、郑亨敦等艺人的造型也是由她经手。刘在锡常在节目变换不同造型,受到观众赞赏,为他的角色量身订做的李珠恩功不可没。

刘在锡的各种经典造型,都是出自李珠恩之手。(视频截图)

合作七年下来,李珠恩学会了用电脑,每天通过电脑将脑中的想法做成简报,跟刘在锡讨论。她也清楚掌握每个艺人的喜好和需求,如刘在锡偏好深蓝色系的服装;卢洪哲喜欢花色丰富且前卫风格的造型;郑亨敦最爱宽松舒适的衣服。即使如此,她依然战战兢兢面对工作:“我到现在帮艺人穿衣服的时候都还是很紧张,因为不知道他们会不会喜欢我准备的衣服。”

卢洪哲的服装色彩缤纷且设计夸张,是李珠恩特地到二手衣服店去挑选并加工设计。(视频截图)

造型师可以近距离和明星一起工作,令人羡慕,但李珠恩公开每天的工作流程,让节目嘉宾惊叹“根本没有休息时间”。最忙的工作是借服装和还服装,她为此有时一天得跑上10多个地方!“取衣服基本上就是战争,如果没有挑到想要的,一整天都会感到压力,甚至到节目播出时也会心情很差。”