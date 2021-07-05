这样的明星老板哪里找？员工愿望：做到他隐退

明星老板有好有坏，最近好老板例子又多一个。

韩国综艺天王刘在锡目前有《第六感2》、《刘Quiz on the Block》（You Quiz on the Block）、《跑跑人》（Running Man）、《闲着干嘛呢》等多个节目在手，最近他的造型师上节目公开合作内情，让人对他的老板形象更添佳话。

有“国民MC”之称的刘在锡，身边有个和他合作七年的造型师李珠恩，她最近受邀上MBC综艺节目《总之上班》，分享平常替艺人做造型的苦乐。她时常为了借衣服、做造型等，忙到没时间喂肚子，但只要是和刘在锡一起工作，她都很快乐，原因是福利超好，过年过节奖金少不了，她简直想做到他隐退为止。

刘在锡（右）与造型师李珠恩合作七年，两人私下互动宛如兄妹。（翻摄自MBC画面）

她在节目上和刘在锡通电话，两人互动如兄妹，刘在锡还趁机爆料李珠恩的祕密，说自己在录节目时，她跑去偷吃美食或睡觉。

七年前，李珠恩从造型师助理做起，跟着其他造型师打理刘在锡的服装，四年前自立门户，除了刘在锡外，卢洪哲、郑亨敦等艺人的造型也是由她经手。刘在锡常在节目变换不同造型，受到观众赞赏，为他的角色量身订做的李珠恩功不可没。

刘在锡的各种经典造型，都是出自李珠恩之手。（视频截图）

合作七年下来，李珠恩学会了用电脑，每天通过电脑将脑中的想法做成简报，跟刘在锡讨论。她也清楚掌握每个艺人的喜好和需求，如刘在锡偏好深蓝色系的服装；卢洪哲喜欢花色丰富且前卫风格的造型；郑亨敦最爱宽松舒适的衣服。即使如此，她依然战战兢兢面对工作：“我到现在帮艺人穿衣服的时候都还是很紧张，因为不知道他们会不会喜欢我准备的衣服。”

卢洪哲的服装色彩缤纷且设计夸张，是李珠恩特地到二手衣服店去挑选并加工设计。（视频截图）

造型师可以近距离和明星一起工作，令人羡慕，但李珠恩公开每天的工作流程，让节目嘉宾惊叹“根本没有休息时间”。最忙的工作是借服装和还服装，她为此有时一天得跑上10多个地方！“取衣服基本上就是战争，如果没有挑到想要的，一整天都会感到压力，甚至到节目播出时也会心情很差。”