19年婚姻如何保鲜？吴镇宇：我们少见面

与“才华”女星王丽萍婚姻美满，被问19年婚姻如何保鲜？影帝吴镇宇幽默供出：“因为我们见面少！”

吴镇宇在圈内被赞是标准“爱妻号”，曾对老婆承诺煮饭、洗碗、赚钱事都由他一手包办，传闻太座还掌握“财政大权”，吴镇宇九成财产都归她管，二人近20年婚姻甜蜜如昔。

吴镇宇日前应新片《浊水漂流》接受本地媒体长途电访，被问婚姻长青秘诀，语气淡然：“没什么保鲜不保鲜，主要因为我们不常见面。”

同一屋檐下“王不见后”？吴镇宇解释疫情前常到其他地方拍戏，未能朝夕相对：“人难免都有情绪，见面相处多了就有小摩擦、对事持不同意见，但我们根本没空间产生摩擦，一回家见到老婆就彷如很久不见，一家人开心出游......”言下之意就是“小别胜新婚”？吴镇宇呵呵说：“是，小别胜新婚！”

愿来新拍电影 但称‘没人请’

话题绕回《浊水漂流》，《浊》改编自真人真事，讲述一票于深水埗天桥底下聚居的露宿者被社会忽视及边缘化的故事，吴镇宇不只是男一，也是出品人。

问起出品人职务，冷不防吴镇宇抛出一句话：“我拍这电影不收钱啊，所以给我‘出品人’衔头......”

吴镇宇将露宿者生活形态诠释得细腻生动，以历尽沧桑的嘶哑声线说着草根俚语，演出前探访露宿者吗？

“我可是观察了（露宿者）几十年！”他忆述念中学时靠近香港庙街，常见这些嗜毒街头露宿者，一举一动烙印心中，演绎《浊》很快就能“复制”出类似原型人物、找出独有的说话语调，这样的演绎方式来自他对生活细微的认知。

《浊》中的辉哥（吴镇宇饰）不满珍贵个人生活用品被政府人员当垃圾丢弃，为了向政府讨一个尊重的道歉、宁可不要2000港币赔偿。

片中人生活拮据，换作吴镇宇，他会折腰吗？

他的答案令记者意外，“今朝有酒今朝醉，既然肯赔就买醉吧。”吴镇宇认为若银行有存折可不在意款项。但坐吃山空，接受赔偿解决生活需求很合理。

吴镇宇与李丽珍演出《浊水漂流》。 （网络）

不想儿飞英美深造 叹“太危险”

吴镇宇现年13岁爱儿费曼目前在香港的新加坡国际学校就读，具备电脑与电影方面的天分，成绩不错，吴镇宇对爱儿的教育采取自由态度，爱怎么样就怎么样。

但他不希望儿子飞英美深造，除了疫情严峻、当地对亚裔的种族歧视也令他心有戚戚焉，疾呼太危险。

接《追光吧！哥哥》

吴镇宇一度直播搞笑，仿效圈内明星友好，令人拍案叫绝，问起他说：“隔离期间玩一下，直播收入很少、看的人有100万，收入才几千元，但有意义的话，无所谓。”

吴镇宇将接拍中国综艺节目《追光吧！哥哥》，无压力、纯为好玩，也将拍新导演短片，自嘲：“我也要赚钱的！”