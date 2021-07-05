与邓丽欣姐弟恋告吹 王子被爆爱泡夜店

（综合讯）姐弟恋上周告吹，王子昨天被港媒爆本性爱玩，他反驳不泡夜店，恋情没有女性友人介入。

32岁的王子（邱胜翊）日前与大5岁的香港艺人邓丽欣宣布分手，三年情断，情变原因究竟为何？港媒昨天报道，两人因疫情分隔两地，王子不改爱玩本性，流连夜店与女性玩在一块，不顾自己“名草有主”的身份，也指王子花心成性，和多名“黑涩会美眉”都来往密切，还点名了“丫头”詹子晴。报道中也称，37岁的邓丽欣有结婚打算，但王子却没有动作，在婚姻未来没有共识下，只能各走各路。

公司反驳：他不泡夜店也没女性友人介入

对此，王子所属喜鹊娱乐回应：“王子邱胜翊不烟不酒不夜店，一直是自我要求高标准的演艺人员，没有所谓女性友人介入。内容与事实不符，勿再浪费媒体资源。”

此外，王子曾表示，希望邓丽欣就是他的真命天女，并说期盼40岁前能结婚，似乎并非完全没有考虑两人未来。

丫头为王子叫屈：他很专情也很宅

对于港媒指王子花心成性，和多名“美眉”来往密切，还点名了丫头，台媒则报道，当年王子从“棒棒堂男孩”出道，与“黑涩会美眉”都出自同一个电视台的节目，一起在演艺路上成长，交情自然深厚。

丫头去年5月与男友王惟立结婚，当时王子还分享了王惟立求婚成功的照片，为丫头开心。丫头曾在两年前开玩笑称王子“我的13年男朋友，友谊万岁”，意外让她卷入王子的情变风波。

丫头在社交媒体为好友王子抱屈，她说：“他不爱玩，他很无聊好吗？爆料的人一定完全不认识邱胜翊，邱胜翊是我认识演艺圈最宅的男艺人，不爱出门、不爱夜生活、不爱喝酒、不爱应酬、不爱交际生活。而且非常专情的男生，谈恋爱眼里只有对方。他对任何工作上的朋友或是一般朋友都很尊重，也很用心对待每一个朋友。不实爆料的人请你好好过日子，不要把人生浪费在攻击我们这些认真过日子的人。”