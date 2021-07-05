不隐藏天性 雅慧拍搞笑视频

雅慧拍Tiktok视频惹哭侄子，不知所措之余却中招被侄子“反杀”。

日前雅慧在Tiktok上载了一条视频，视频中她原计划是骗侄子对着装满水的瓶子网瓶口里看，然后她再用力挤压瓶子，水就会喷出来，达到作弄效果。

没想到侄子并不上当，让雅慧差点作弄失败。不过经雅慧多次“哄骗”，侄子最终被好奇击败。

而就在侄子看进瓶口那瞬间，雅慧用力挤压瓶子，水直向上喷，正好打在侄子的眼睛。“当时我被吓到了，一开始还很担心他，没想到他突然就拿起水瓶向我泼水。”

雅慧坦言，自己一直以来喜欢“搞笑”，中学时期就常与同学拍搞怪视频。即便如今成为公众人物，雅慧没有必要隐藏自己爱搞笑的天性。

当记者问起雅慧是否有意往搞笑路线发展时，雅慧告诉记者，自己起初还真打算走吴君如的路线。“我觉得吴君如很特别的一点就在于，她私底下其实是个蛮严肃的人，可是她能放下包袱演一些和性格完全不同的角色，我觉得明星可以像她这样。”

曾模仿“容嬷嬷”

雅慧与于2018年拍摄并拍摄第一支Tiktok视频。雅慧模仿《还珠格格》容嬷嬷以及被容嬷嬷欺负的紫薇。视频中雅慧头戴着古装头饰，穿着一件宽松T恤，不做任何修饰，表情也十分夸张逗趣，毫无偶像包袱。

当时的雅慧其实正在做家务，正好翻出了一个古装头饰，于是突发奇想拍了一段“容嬷嬷”视频。