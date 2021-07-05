传签证卡关无缘《好声音》 林俊杰1200万飞了

（台北讯）全球疫情仍未趋缓，中国大陆综艺节目录制、演唱会等虽已陆续开工，但据悉大陆审查外国工作签证更加严格，首当其冲的便是真人秀嘉宾名单。台湾《联合网》报道，传林俊杰（JJ）、王力宏均受影响，不仅无缘《2021中国好声音》，更不得已陆续婉拒其他节目邀约和商演工作，损失估计相当惨重。

林俊杰前段时间应陈镇川之邀，替抗疫名曲《手牵手》重新编曲，另一方面又全心投入10日登场的“圣所FINALE”终点站线上售票演唱会，在演出编排上面，JJ彷彿穿梭不同时空的表演模式，将让观众有着如同亲临现场的体验感，予以超乎想像的惊喜。然而早先屡传他将接下《好声音》导师一职，随着节目预计本周末开始录制，但他得忙于演唱会，双方合作俨然破局。

知情人士表示，档期强碰并非大问题，最难克服的是签证问题，目前台湾艺人持台胞证、核酸检验结果就能入境大陆并隔离，反观新马与其他国家的艺人申请工作签证是难上加难，短时间内几乎无法入境大陆。身为金曲歌王的林俊杰唱功无庸置疑，近年耕耘大陆有成，过往参与三季《梦想的声音》酬劳约1.8亿台币（约869万新元），这次传出和《好声音》《美好的时光2》两档节目擦身而过，保守估计损失酬劳起码2.5亿台币（约1205万新元）。

准备返新打疫苗

申办工作签证是否受到影响？林俊杰的经纪人表示，现在JJ要先完成线上演唱会，接着才能进行各项安排，然后协调、安排JJ回新加坡打疫苗，JJ本人也要到领事馆办签证，“所有的安排都需要时间（包含隔离和疫苗接种预约等等），和配合各单位的行政安排。疫情影响着全世界，我们不可能不受影响，还是需要各方面的协调才能进行（工作）。”