“花甲哥哥”吴镇宇 不追光只想沾光

吴镇宇为工作在北京独居，狮城妻子王丽萍留守香港，影帝乐观看待聚少离多的情况，抛出一句：“久别胜新婚！”

狮城女婿吴镇宇日前接受《联合早报》长途电访。5月底，他赴北京工作，展开21天隔离期，对他来说，这段日子似“整容期”，过着早睡早起，固定打坐的“老人生活”，他告诉记者，休息时间多了，身子变更好了。

他说：“难得有这种机会，给你十多二十天关在一个地方反省人生，哈哈。在香港会依赖家人，家人也会依赖你，分开了，大家都会独立一点。大概半年、几个月回家一次，回去后，比起每天见面，跟妻子、孩子见面时有了新鲜感。哈哈，久别胜新婚就是这个意思。”

享受北京的独居生活

影帝话匣子打开，继续列举独自生活的好处，他说：“不用陪家人出去购物，省去朋友的应酬……饮食起居自行打点，还学会搭地铁，觉得好玩。”吴镇宇似乎挺享受当前的生活，他还说要提醒新加坡亲戚买报纸，阅读这篇访问稿。记者心想，亲戚们或可省略这一段，不要告诉在香港独守空闺的王丽萍。

吴镇宇在大陆的工作之一，包括参与混龄男团竞演真人秀《追光吧！哥哥》第二季。对于加盟节目，他笑指自己不是为了“追光”而是想“沾光”，蹭一下其他“哥哥”的流量，节目预计10月开播。

另外，吴镇宇将在今年底迎接花甲之龄，聊到这个话题，他即说：“我每天照镜子的时候，都在想母亲是不是写错我的出生年份？长得不像啊，怎么办？”他认为60岁后可享受“老人福利”，如搭乘公共交通时，可理所当然地坐在博爱座，还可等人让座，“不过人家真的也不会相信（我的年龄），我也不敢坐……”

但他笑说“老演员”能堂堂正正享受拍戏福利，不用熬夜，不用早起，可尽情耍赖，倚老卖老，“年轻时，拍戏就是得熬夜，现在可以说，我不能熬得太晚，午夜12点之前就能收工了，以前不敢这样要求，终于可以理直气壮，毕竟我已经是一个能坐博爱座的人！”影帝又补充：“虽然跟他们说不能熬夜，但回家会照样看电视……哈哈！”

电影低潮，能拍出新东西

吴镇宇这次是为新片《浊水漂流》造势受访，该片的发行权归mm2，本地上映时间待定。《浊》由《翠丝》的29岁导演李骏硕自编自导，吴镇宇、谢君豪、李丽珍等主演，本地演员陈泓宇客串，改编自真人真事。讲述一群在深水埗天桥底下聚居的露宿者被社会边缘化，因为城市发展而遭到官方扫荡、清场的故事。吴镇宇饰演不修边幅的染毒街友“辉哥”。

吴镇宇说，拍片原因之一是支持年轻导演，“香港电影在低潮期，就会有一群不受限制的新导演冒出来。难得碰到香港电影低潮，哈哈，能跟这些新导演合作挺好。凡事有两面的，低潮期对投资者不好，但能拍出新东西是好事。”

另一名影帝林家栋以零片酬拍《手卷烟》，支持新晋导演，不晓得吴镇宇愿意免费拍片吗？他笑回：“现在投资有限，每个人差不多是零片酬了。”

问起《浊》的角色难度，他斩钉截铁回：“没什么难度！这是我拍得最舒服的电影，平时化装要很久，要梳理头发，又得背大量台词，但在这部都不用。感觉好像拍纪录片，也不管他们怎么拍，想怎么拍就怎么拍。”

诠释瘾君子难不倒吴镇宇，因为他在开拍前已观察过吸毒者的形态，“其实一看就知道是不是吸毒者，因为他们的形态被毒品摧残过，走路、说话有‘特色’的。”拍摄期间，吴镇宇曾跟真的街友聊天，还被他们称赞他的人物造型与形体逼真。