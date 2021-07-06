参加真人秀 吴奇隆疑用替身

（综合讯）台湾男星吴奇隆近年频密飞中国捞金，去年加入真人秀《元气满满的哥哥》拍摄，曾被当狂徒遭6名保安制服，吓得粉丝冲出来狂骂制作组安排不妥，害偶像遭殃！

节目来到第二季改名《牛气满满的哥哥》，没想到吴奇隆又引起争议！

据悉，一名网友自称在《牛》节目中当吴奇隆替身，还与中国小鲜肉男星曾舜晞一起“遭无情踢飞摔倒”，该名网友秀出多张膝盖、手肘受伤照，不过合照中就见到明星们都有护膝等防护装备，即引起网上热论，指吴奇隆连综艺节目都用替身实在太不敬业，节目组似乎完全没有保护替身安危！

不过，事件发酵才一天，昨天（5日）一早就有声称是吴奇隆节目替身的“真人”跳出来解释，声言网上流传的发文不是他写的，他才是吴奇隆于游戏中的分身，是为了增添节目效果而来的演员。

网友秀出多张膝盖、手肘受伤照。

体力好 为何需要‘替跑’？

这名替身本尊大赞吴奇隆体能好：“我们并非什么替身，更像是‘替跑’，是引开弟弟们，更好的让哥哥完成任务。”还秀出一天前的社交网发文以证身份，并爆料指拍摄时连艺人都摔倒受伤，也没人喊痛，个个表现专业。

只是，这样的说法引网友质疑：既然吴奇隆的体能那么好，为何应付这种简单的综艺节目还需要“替跑”？

不过，也有网友声援吴奇隆，指出这是节目玩捉迷藏找来的“替身”，迷惑对手预防真人被逮住，看过第一季节目的人都知道，声言“没看过节目就不要胡乱抹黑吴奇隆！”