刘德华从影40年 只后悔拍《爱情梦幻号》

（综合讯）贵为香港“四大天王”的刘德华，出道40年来能唱能演，拍出多达140部电影，如今仍持续累加中，天王也非常受人爱戴。事实上，刘德华在戏剧领域很乐于投身不同的挑战之中，唯独对自己过去的一部作品有微词，甚至亲口吐露：“非常后悔拍摄”，这部电影就是1999年推出的《爱情梦幻号》。

刘德华在圈内有着极高的地位，不仅是他的人气40年不坠，拍的作品总叫好叫座，还有他为人沉稳且非常亲民，数十年来始终严格自我管理，注重言行举止，且不会因自己是天王就骄傲，甚至不会乱开天价片酬，对于任何类型的拍片邀约，都会认真考虑且不畏惧新挑战，堪称业界楷模。但这样的他，唯独对曾接下的一部片感到后悔，那就是《爱情梦幻号》，刘德华在其中饰演香港首富黎家独子黎学津，片中展现黎学津的感情世界，从一个定不下来的人，变得能和对方相知相惜，其实电影映后评价不错，很多影迷还觉得电影中很多地方根本是感情态度的教科书，而刘德华的后悔，与此无关。

据《新浪娱乐》报道，刘德华某次在节目中，直言拍《爱情梦幻号》很是后悔，会接演是因为当时他的公司有资金问题，而片方开出千万酬劳，一来他需要这笔钱救急，再者这部片的片酬刷新刘德华从影以来的酬劳纪录，因此他没有犹豫就接下了。

不再为钱接戏

《爱情梦幻号》的拍摄，几乎都在游轮上完成，但当刘德华登船后，却觉得片场一片混乱，很多人根本不知道自己是来当临演的，以为只是单纯上船旅游，天王表示他拍了这么多片，完全没遇过这种情况，后来才得知，制作团队将这部片大部分资金，都给了刘德华当酬劳，没钱请临演，只好邀坐游轮的人来当群演，此事让刘德华有所顿悟，这辈子不再为钱去接一部电影，只为好剧本而接戏。

40年来获奖无数

59岁的刘德华1981年出演电影处女作《彩云曲》。1983年主演的武侠剧《神雕侠侣》在香港获得62点的收视纪录。1991年创办天幕电影公司。1994年担任剧情片《天与地》的制片人。

2000年凭借警匪片《暗战》获得第19届香港电影金像奖最佳男主角奖。2004年凭借警匪片《无间道3：终极无间》获得第41届台湾电影金马奖最佳男主角奖。

2005年获得香港UA院线颁发的全港最高累积票房香港男演员奖。2006年获得釜山国际电影节亚洲最有贡献电影人奖。2012年凭借剧情片《桃姐》获得金马奖、金像奖最佳男主角奖；同年担任第49届台湾电影金马奖评审团主席。近年主演警匪动作片《拆弹专家》系列也大受欢迎，无奈《爱情梦幻号》让他留遗憾。