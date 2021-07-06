新剧因疫情停拍 吴劲威上课学剪发

5月本地疫情升温，不少剧组被迫停止拍摄。原定五月参与拍摄的新剧《人心鉴定师》也因疫情缘故停拍，艺人吴劲威趁这期间报名“技能创前程”（SkillsFuture）课程，学会了基本剪发技术。

经过七堂理发课，吴劲威掌握普通修剪技巧。他说：“我一直以为剪头发很容易，上课以后才知道原来专业理发还有那么多步骤。”课程最后还得验收学员的学习成果。每位学员必须为五位“顾客”理发并获得认可才算过关。

问到吴劲威为何突然学理发，他回答，妈妈就是一名美发师，近来开了一家美发店，学成理发还能到妈妈店里帮忙，为顾客修剪头发。

“我想等戏拍完后，或许会向妈妈学更多理发技巧，比如烫发、染发... ...”

记者问吴劲威是否有意继承母亲的美发店生意，才那么努力学理发，吴劲威表示现阶段只想专注拍戏，至于是否会接下妈妈的美发生意，还得待他把手艺学得更精湛再说。

吴劲威身边的朋友同学得知他学会理发后，纷纷向他“预定”剪发服务，吴劲威也都欣然接受。

不过吴劲威坦言自己的理发水平不足以让他为圈内友人剪头发，因为担心“损坏他们的形象”

吴劲威与女友。（受访者提供）

与乌克兰女友酒吧邂逅

吴劲威已有女友，外形漂亮，她来自乌克兰，二人于2019年底在一家露天酒吧邂逅，过去一年半来吴劲威不时会在社交媒体上分享与女友游玩的照片。就在约一周前他还晒合照祝女友生日快乐，十分甜蜜。

为了女友，吴劲威还一度学习乌克兰语，方便彼此沟通，不过，学习理发似乎变成了他的新乐趣，暂把学乌克兰语的事搁置一旁。

问起目标，吴劲威透露，最近看完由约翰卡拉辛斯基（John Krasinski）自编自导自演的恐怖片《噤界II》（A QUIET PLACE PART II）之后大受启发，希望自己未来也能为本地自编自导自演出一部与校园及家庭关系相关的题材。