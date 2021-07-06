《玩命9》“救市”成功 全球票房破6.7亿

被视为“救市”的好莱坞猛片《玩命关头9》（The Fast and The Furious 9）果然发挥作用，全球票房在本周一（7月5日）已突破5亿美元（约6.72亿新元），是冠病疫情发生后，首部达到这个数字的好莱坞电影。《玩9》在全球票房中，也把原本排在季军的《哥吉拉大战金刚》（Godzilla Vs Kong）拉下，暂成为今年全球第三高的电影。冠亚军分别是《你好，李焕英》和《唐人街探案3》。

本地影厅观众人数还未放宽，《玩9》预映加上4天公映，也飙出251万6294元票房佳绩。联邦影业（UIP）董事经理吴慧芬接受《联合晚报》访问时开心说成绩好，也期待后劲持续。

《玩命关头》系列以飙车及酷炫动作场面为号召，驰骋影坛20年，此系列有不少小故事，不知你知道吗？

①男主角原本不是光头猛汉范迪塞尔（Vin Diesel），而意属艾美奖入围演员蒂莫西奥利芬特（Timothy Olyphant），但后者没接演，制作人当时与还未成名的范迪塞尔见面，他很有信心地认为自己是大明星而让制作人留下深刻印象。

②女主角米歇尔罗德里格兹（Michelle Rodriguez）演出第一集前，没考过驾照，能接演这部飞车动作片自己都大感意外。

③男女主角的爱情从戏里延伸到戏外，无奈只短暂交往，女方后来还与女性交往，男方则有了新爱人还生了孩子，儿子就在《玩9》演出他的儿子。米歇尔与范迪塞尔现实中无法修成正果，但米歇尔却在电影里当了前男友儿子的妈，好奇妙。

④《玩9》华裔导演林诣彬在东京拍《玩3》时，选择了东京最拥挤的涩谷拍摄，结果在监狱度过了一夜。

⑤林诣彬拍撞车不手软，《玩9》撞坏了超过200台车，是此系列有史以来最猛的一次。

⑥《水行侠》导演温子仁所导的《玩7》最大场面之一是连人带车一起跳伞，剧组真的把几辆车推出飞机来拍这场戏，且有跳伞员一起跳出去来捕捉这些镜头。其中一辆车坠毁了，因为降落伞没打开。

⑦《玩6》有一场动作戏是整个车队追赶一架即将起飞的货机，有读者计算了一下，发现这条飞机跑道得有约46公里才够完成这场追逐戏，而世界上最长的铺砌跑道也才约5公里，可见打造此系列的难度非一般。

⑧此系列起源自《Vibe》杂志上发表于1998年的一篇名为《赛车手X》的文章。

⑨首集的赛车戏找了超过了1500名真实街头车手来围观，而他们的车在某些戏份中也充当“群演”。