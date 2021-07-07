曹西平抱怨高丽菜贵惹议 被批吃米不知米价

（台湾讯）62岁资深艺人曹西平向来敢说敢言，呛辣个性也是他的金字招牌，一句“丑八怪”口头禅更是深植观众心。日前他在面簿惊呼现买两个高丽菜竟高达400新台币（约19新元），诉说市井小民心声。

新闻曝光后，曹西平又在面簿开炮，原来是有农民打来跟他抗议：“我们运费种植都花了很多钱，根本都没有这么贵，为什么说这么贵？”

也有不少人批他吃米不知米价，曹西平无奈表示，他真的就是买到这个价钱：“明星也是一般人，我为什么不能说？”

曹西平卖剩一间房子 西门町卖耳饰每月亏损

曹西平是1980年代动感歌手，有“台湾西城秀树”之称，当红时期作秀进账惊人，月入至少280万新台币（约13万4900新元），在东区置产毫不皱眉。

后来为照顾双亲，帮家里还债相继卖掉美国、泰国、台中、光复南路和林口的房子，现剩下自住的房子。

去年初他和干儿子一起投资“An&J穿洞日常专业手穿”，开在西门町，无奈现疫情严重，每月店亏损少说六位数新台币，好在房东有帮忙降店租。

他在家防疫，多半亲自下厨，“自己煮划不来，反而开销大，其实吃外卖便当90元（约4.30新元）、100元（约4.80新元），自己煮，我一天都要六七百元（约29至34新元）或七八百新台币（约34至39新元）”。

近期他零收入，也看很开，“就省着点用啊，我最常讲的啊，有多少钱过多少日子，有就做，没有就继续过日子，每天直播陪大家见面啦”，说着说着他不禁灵机一动，嚷嚷：“我想我应该改行种高丽菜好了”。

零收入下平日省吃俭用 没存退休金又没买保险

台湾疫情未降温，许多电视台已开工录影，但曹西平仍以防疫为重，并未开工。零收入，曹西平就省吃俭用。他去年曾透露月支出约5万元（约2409新元）上下，但没存退休金，连一张保险都没买，曾梦想40岁能退休，如今叹“能够70岁前退休就不错了”。