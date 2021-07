(纽约讯)美国摇滚乐团“No Doubt”的51岁主唱Gwen Stefani(格温史蒂芬妮)与45岁乡村歌手Blake Shelton(布雷克谢尔顿)交往6年,去年10月订婚,他们上周六在布雷克位于俄克拉荷马州的牧场举办浪漫婚礼。

牧场建小教堂办婚礼

格温史蒂芬妮本周一(5日)在IG分享喜悦,公开她自己掀起头纱的动态影片,还有穿着Vera Wang婚纱坐在高尔夫球车的俏皮模样,不改她帅气又叛逆的作风,婚纱下搭配的是靴子。她态度自然大方,并开心高喊“梦想成真”。根据《纽约邮报》指出,他们为了婚礼特地在牧场里兴建一座小教堂,户外四周也搭起白色帐棚、装饰,而格温史蒂芬妮的父母盛装出席,出席嘉宾只有少数至亲好友。

新婚夫妻同为《美国好声音》的明星导师,两人相恋6年,先前也都有过婚姻,格温史蒂芬妮与前夫育有三子,两人常在音乐合作,写出“Nobody But You”“Happy Anywhere”和“You Make It Feel Like Christmas”等畅销歌曲。