《超人》《致命武器》导演 李察唐纳91岁离世

（好莱坞讯）著名好莱坞导演、制片人Richard Donner（李察唐纳）去世，享年91岁，他的经纪公司和妻子都证实此事，但未说明确切死因，Mel Gibson（梅尔吉逊）年初才传出力邀他执导《致命武器5》（Lethal Weapon 5），可惜已成绝响。

名导好友Steven Spielberg（史提芬司匹堡）闻及他的死讯，难过地说：“我不敢相信他离去了，他的电影总是掷地有声，影响不同世代，他的个性却有如小孩般纯真，他的电影会永远留在我们身边。”多年搭档梅尔吉逊也说：“他心胸宽大，总是慷慨接纳所有认识他的人，如果我们将他的一切善行堆积起来，可延伸到宇宙中某个未知的地方，我会非常想念他。”

李察唐纳是好莱坞的知名卖座片导演，1978年执导影史第一部超级英雄电影《超人》，缔造惊人卖座佳绩，也让男主角Christopher Reeve（克里斯托弗·里夫）一战成名，他甚至入围隔年奥斯卡奖最佳导演，可惜之后未在执导任何续集。他与梅尔吉逊、Danny Glover（丹尼格洛弗）携手拍摄《致命武器》系列，带起双警探搭档办案的潮流，被认为是与《终极警探》（Die Hard）、《第一滴血》（First Blood）齐名的动作经典，第4集更邀来功夫皇帝李连杰担纲反派，在当年引起热门话题。

除此之外，李察唐纳也曾跨界拍恐怖片《天魔》（The Omen）、冒险电影《七宝奇谋》（The Goonies），而他在2006年拍完警匪动作片“16 Blocks”就再也没其他作品。