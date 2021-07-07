陈子谦执导防疫MV 观看人次破500万

由陈子谦执导，艺人李国煌、李安（Annette Lee）、Siti Khalijah、饶舌歌手Yung Raja和跆拳道国手黄名纬及父亲演出的英语防疫MV短片，本月2日在gov.sg的各大社媒平台上线，观看人次已冲破500万。

此片是“一起迈向新常态”（暂译，Together, towards a new normal）防疫运动的推广片，时长近两分钟。出演者在氛围欢愉的MV中，充满活力地唱着“Let's test, let's trace, let's vaccinate”（我们做检测，我们进行追踪，我们接种疫苗），曲子朗朗上口。

陈子谦昨晚（7月6日）受访说，此短片用两天拍完，一天拍摄16个小时，跑了十多个地方取景，在星耀樟宜室内瀑布雨漩涡的画面最难拍。他说：“那天刚好是星耀樟宜重开的第一天，我们尽量不要拍到路人，所以很多时候都得等待，总不可能把路人赶走。”

另一项挑战是音乐部分。他透露，观众最后看到的版本是通讯及新闻部和广告公司精益求精、一修再修后的第七版，“我到片场后，最后的版本才刚刚出来，虽然做了功课、知道要拍什么，但音乐拍子不一样了，需要临场表现。这也非常考验演员们，他们临场才知道那首歌要怎么唱。”

本地艺人李国煌（右起）、Siti Khalijah、李安，Yung Raja和跆拳道国手黄名纬（左起）演出防疫短片。（Tribal Worldwide新加坡提供）

与李国煌首次合作 陈子谦边拍边纠正英语

这个防疫MV促成陈子谦和李国煌首次合作。陈子谦说，2015年曾上李国煌的电台节目宣传电影《3688》，除此之外无缘接触。拍摄当天，李国煌一到片场就说：“在娱乐圈这个大家庭这么多年，我们终于合作了！”

陈子谦赞李国煌专业，一到场就进入状况，没有阿哥架子，戏里戏外幽默感十足。在片场有什么合作趣事？“歌词里有些字比较难发音准确，比如‘trace’，他会念成‘race’（赛车），我会一直纠正他，国煌笑说自己习惯飙车！”

通讯及新闻部公共宣传及制作处处长哈莉雅蒂（Soffy Hariyanti）在昨天发布的文告中说：“冠病也许不会退散，我们要学会与它共处。我们想透过这个短片，告诉在新加坡的大家，我国迈向新常态，人人皆可尽一分力。只要我们保持正面思考并团结一致，就能如MV内容所说，任何病毒都不能把我们分开，我们也可以期待循序渐进的放宽进展。”

读者可上YouTube或播放以下短片观看。