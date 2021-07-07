响应“白旗行动” 童缤毓叹：贫民有工作还得睡马路边

童缤毓响应“白旗行动”，过去一年社媒当“义务买办”，至今筹集约5万马币物资！

眼见马国疫情严峻、多次封城，目前人在吉隆坡的童缤毓早在去年已悄悄当起“义务买办”义务，通过社媒呼吁周遭朋友乐捐，筹集物资再派发给马国贫困小市民。

处于水深火热的非常时期，让她见到马国人互助有爱的人性光辉，在社媒2小时就筹集多达1万马币物资，送暖不乏人在，令她欣慰不已。

“这绝对不是我一人就能做到的事，是团结大家的力量一起来做！”缤毓昨晚受访告诉《新明》，她虽很积极当物资买办，却坚拒接受陌生人士的现款支票：“牵扯到金钱难免敏感，再说我不属于任何慈善机构，不想跟金钱挂钩。”

她只希望自己的做法能起抛砖引玉效果，呼吁更多人为马国贫困小市民伸出援手，心动不如行动。

上个月，缤毓才在吉隆坡市中心派饭盒，她透露：“当时吸引了100多人排队领饭盒，真不敢相信，有很多人因疫情丟了工作、即使有工作的，也因薪水微薄租不起一间房，只能睡马路边！”

领饭盒者必须登记，资料显示露宿身份，缤毓有说不出的心酸，除了送饭，她也筹集善友资源，帮忙派送物资，若需要工作，缤毓希望能尽量安排，糊口逼在眉睫，等不得。

“我想呼吁那些生活陷入窘境的人，切勿自我放弃、不要轻言自杀，不要害怕接受援助，活着比任何事都重要。”

幕后人2年零工作

缤毓曾想拍扶贫宣导视频，探访马国10贫困家庭，通过宣导视频，呼吁更多人献出爱心，不过，制作预算不低，相较之下，筹集物资更能解救燃眉之急。

“好些幕后同业已有2年零工作，因手头很紧，不得不变卖自己的拍摄工作器材。”缤毓很感慨。

缤毓去年有2部中国片约上门，一是中国网剧一是电影，她非常兴奋，甚至不介意飞去隔离，待拍戏就绪，却因马国病例居高不下，最终出不了门、工作取消。

马来西亚国际电影节（MIFFest）发起公益项目《别担心，我们一直都在！》，缤毓受邀参与其中，她笑说为活动串串场还可以，爱唱K不等于有能力线上义唱。

其实，是缤毓为善不落人后的精神为电影节主办方看见拉拢她参与公益或动，记者打趣她擅于唱谁的歌曲？