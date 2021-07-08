曾有快乐童年 马国明：将来不当“怪兽家长”

曾经有过快乐童年，TVB视帝马国明相信将来自己不会是“怪兽家长”。

马国明最近与岑丽香合作演出正在播映的《宝宝大过天》，剧中探讨现代父母的育儿经，以及夫妻、婆媳之间的相处，以及为孩子进入名校而出尽法宝等。

马国明日前为宣传《宝宝大过天》接受《新明日报》访问时，提及将来自己若当父亲，相信自己不会是众人口中凡事追求名校、孩子样样要考第一的菁英，他说：“其实我父母对我不很严厉，无论是功课或课外活动等各方面，只要我尽了力，成绩及格，他们就心满意足了，从来没有要求我一定要名列前茅，这让我在非常自由的空间成长，也让我有了个快乐的童年。”

马国明表示，将来一旦结婚有了孩子，他也应该会仿效自己的父母，不会对孩子有过分要求，也不会强求他，“他不一定要学业成绩骄人，长大后不一定要赚很多钱，或当什么伟人成什么英雄，因为这样会有很沉重的包袱。我只希望他的身心体魄健康，有爱心，有善良的心就可以了。”

体验当父母的伟大

拍《宝宝大过天》，马国明体验当父母的伟大。

《宝宝大过天》被称为是《BB来了》的延续，不少观众拿两者做比较，但马国明受访时说，两者无论在演员方面和故事上都很不一样，因此不能比较，“《BB来了》是说新婚夫妇刚有孩子，而《宝宝大过天》则是说，夫妇婚后多年有了孩子的故事，所以无法比较。”

对于两者，马国明表示他都喜欢，尤其自己参与了《宝宝》，更让他深深体验为人父母的伟大，像职业父母，要忙工作之外，又得兼顾家庭和照顾孩子，确实是很不容易。

和2岁孩童拍戏挑战大

提及拍摄《宝宝大过天》的难忘经历，马国明说，这不是第一次和幼童合作拍戏，但和幼童拍戏有个好处是，他会逗剧组开心，增添片场的气氛。

不过，马国明说，也要面对很大挑战与耐心，毕竟剧中的幼童梁芯语只有两岁，再加上拍摄时间长，她的戏份也多，所以她很容易累，累了就要让她睡觉休息，饿了要让她吃东西，“所以很多时候，我们是无法跟着流程来拍，必须跳着拍，像她若在睡觉时，我们就先拍她的睡觉的戏等。”

但，马国明赞梁芯语是个聪明伶俐的孩子，只要稍微教导她，就能把戏中所要的感情演出来。

问他是否寄望凭此剧蝉联视帝？

“没有想过，从来对视帝，我都抱着随缘的心态。”

《宝宝大过天》，周一至五晚上8时30分，翡翠台（星和娱乐838频道与新电信电视511频道） 、Hub戏剧首选（星和娱乐860频道）、Go Select及TVBAnywhere+应用观看。