梁志强网卖遇上“榴梿怪客” 豪气下单20盒后闹失踪

大导演梁智强搞直播当电商碰“榴梿怪客”，慷慨下单20盒后竟闹“人间蒸发”！

网卖成了疫下新商机，最近频当电商带货的志强，被问碰到哪些奇怪的消费者，他告诉《新明》：“跟你下单之后没过账，无法送货，还来吵架；货上门人不在，有的还会臭骂我们同事，送货员都被骂哭了”

至于消费者最爱，志强点名榴梿：“我第一次卖榴梿，1万人来看直播！”

但他碰过下单20盒榴梿之后，人却消失得无影无踪的怪客，这类消费者约占30%。

“有一些人下单就是为了幸运抽奖，帐号是新开的，有者下单买数量很大的货，最后却不过账也不回应，让有限的配套被霸住，最后要的人买不到，下单的人又不理你！”

导演当网卖很“丢脸”？

当起网卖的志强有没有被网友酸“不务正业”或“自贬身份”？

“一些朋友无法适应新时代，他们自己定义当电影人做网卖就很丢脸！”

他表示，在中国当网红带货可赚到吓死人的身家，在冠病阻断期间，多少消费者从实体店转向网购，当网卖“自贬身份”？志强不这么认为，他对电影的热忱显而易见，无谓争辩。

他甚至指出“当网卖比电影更难做！”原因是拍电影已有一票团队，当电商却靠自己摸索。

也因网卖面对的消费类型千奇百怪，志强松口说正考虑以网卖为题材拍成网剧或短片，疫情好转也将拍贺岁片，届时网剧与新片赶到笑！