近几年没出现小荧幕 韩剧大咖回来啦！

苏志燮确定接下新剧《Dr. Lawyer》，金宇彬也收到Netflix新剧《快递员》演出邀约，两位欧巴都已分别有三年和五年没有在小荧幕与观众见面，难怪消息一出，粉丝好开心。

还有多位沉静多时的大咖，也将回归小荧幕，韩剧迷敬请期待！

◆苏志燮：新剧演天才医生

苏志燮2018年演出《我身后的陶斯》之后没有新作，去年4月娶回主播赵银政，享受新婚生活，终于戏瘾发作，确定接演医疗悬疑法庭剧《Dr.Lawyer》，明年上半年播出。剧情叙述苏志燮饰演的天才医生，因为一场手术纠纷而失去一切，他转当专打医疗诉讼的律师，帮助受害者。

◆金宇彬：病愈戏约不断

金宇彬2016年拍了《任意依恋》，隔年因为患鼻咽癌，暂停演艺工作。2019年11月，他出席青龙电影颁奖典礼，正式宣布回归演艺圈，并接下电影《外星+人》，片子已拍摄结束，预计今年上映。

欧巴戏约不断，近期收到Netflix新剧《快递员》，接演机会非常高。故事背景是空气污染严重，人们只能靠快递生活的未来，金宇彬的角色是一个传奇快递员“5-8”，因为居民局工作人员误植QR码，导致他的人生出现巨大变化。

金宇彬先前也传会出演《我们的蓝调》，这部剧阵容坚强，有李炳宪、车胜元、李姃垠、韩志旼、申敏儿，这会是金宇彬与申敏儿2015年公开恋情后，首度在同一部剧合作，不过两人不会配对。

◆赵寅成、韩孝周：新剧有望合作

赵寅成上一部电视作品是2014年《没关系，是爱情啊》，2016年在《Dear My Friends》属客串，韩孝周上一部剧是2016年《W－两个世界》。两人有望合作新剧《Moving》，讲述有治愈能力的女生与有飞行能力的男生相遇后的故事。赵寅成好友车太铉也接到男二演出邀约，粉丝纷纷敲碗，三人别再考虑啦！

在《Moving》之前，韩孝周确定今年有新剧《Happiness》，饰演警察特工队战术要员，男主角是年初退伍的朴炯植。

◆孔刘：阔别5年再拍剧

孔刘2016年拍了《鬼怪》之后，重心放在电影，剧迷苦等五年，终于将在今年盼到欧巴的新作《寂静的大海》。这部Netflix原创剧由郑雨盛制作，主角还有裴斗娜和李准，讲述全球沙漠化导致水资源与粮食匮乏的未来，各国政府训练太空人到地球以外的地方寻找拯救人类的方法。

◆全智贤：携两部大作强势回归

女神继2016年《蓝色海洋的传说》之后，今年携两部大作强势回归。《尸战朝鲜：雅信传》7月23日Netflix上线，她饰演雅信，是揭开生死草秘密的关键人物。另一部剧《智异山》以智异山国家公园为背景，守林员朱智勋发现自己能够看到遇到登山意外离世的鬼魂，与前辈全智贤一起解开未知的秘密。

◆李英爱：10月推出新剧

李英爱2017年的《师任堂，光的日记》收视不理想，她将在10月播出的新剧《具景伊》首度挑战黑色喜剧，饰演眼窝凹陷，皮肤松弛，像幽灵一样的保险调查官。女神颠覆优雅形象，能否雪耻？