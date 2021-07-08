拍戏代价大 粉丝制图统计：吴京全身缝过100多针

（中国讯）鼻梁断裂、右臂骨折断裂、眼睛炸伤、斧头砍伤膝盖见骨、十字韧带断裂……吴京从头到脚没有一处是完好的。

47岁的武打巨星吴京凭自编自导《战狼》系列电影爆红，“铁血硬汉”形象给观众留下深刻印象。入行多年的吴京，大部分动作戏都亲力亲为，拒用替身，以致身上大小伤无数。近日有大陆网民为吴京整理了一张全身受伤图，根本上吴京从头到脚没有一处是完好的，几乎是用命来赚钱。

图片显示，吴京的头部8岁时被棍子打过，20岁时被中式长枪戳伤，32岁时经历过脑震动。他的眼睛被炸伤进行过视网膜修补，鼻梁断裂缝过5针，还有四肢更是各种骨折、韧带断裂、拉伤、被斧头砍伤见骨、骨碎，扭伤等，就连手指都曾骨折或被切断。

粉丝统计吴京全身缝过100多针，相当恐怖。

吴京更曾透露：“我下半身瘫痪过，你瘫痪过吗？我现在可以领残疾证，你领吗？我经历过生死，你有吗？”很多网民对吴京“14岁时瘫痪”存疑，有网民解释，这是他在武术队时的事，当时他长时间住院，要靠拉着床头才能翻身。

对于网民的制图，吴京在微博回应：“挺多人心疼干我们这行的，拿肉身搏命演出，总喜欢帮我计算受了多少伤什么的，好像伤的越多越显得敬业。其实敬业不光是吃苦，是对自己干的行当常怀敬畏之心，认清自己的渺小和局限，用谦卑的心去追求，用谦和的心与一时的不如意相处，放低姿态才能更有机会看见高处的风景。”

动作戏亲身上阵

吴京出生于武术世家，6岁开始习武，15岁进入北京武术队接受专业训练，多次获得全国武术冠军。

他在业内出名敬业，作为动作演员，所有危险戏几乎亲身上阵，受过的大大小小伤不计其数，甚至在结婚当日是撑着拐杖，妻子谢楠看在眼里，痛在心里。

网民都对吴京深感敬佩，同时也提及成龙，大赞他们敬业：“感觉他们那一代的打星都挺辛苦的”“武生都很敬业，之前看过成龙身上也有很多伤”。