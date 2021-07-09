买豪宅送父母 赵寅成孝心登冠

（首尔讯）演艺圈中有不少出名的孝顺韩星，例如IU出道只为替家人还债，近日韩国综艺节目《TMI News》就整理出“孝顺韩星榜”，公开了14位花大钱尽孝道的韩星，男团Big Bang的GD曾花120万新元买一栋度假屋送给父母，可是却只排第四名，第一名被赵寅成拿下！

赵寅成多次在节目提及家人对自己的重要性，也坦言与父母相处的时间不多。2018年，他为家人于济洲岛买下高级别墅，距离机场只有五分钟，买入价高达180万新元。除了父母外，他也对胞弟照顾有加，曾为他买下梨泰院四层建筑物，2012年的买入价高达350万新元，现时已升值两倍至825万新元。

另外，他更为家人买下乐天大厦的两个超高级单位，有2135平方英尺大，内部亦非常豪华。当时一个单位索价530万新元，两个就是1060万新元。

足球明星朴智星排名第二

第二名是突破艺人垄断的足球明星朴智星，他自小家境不好，为了自己的足球梦，父母牺牲不少。他的父亲从化学公司辞职，为儿子开专门肉店，提供最好的食材。2005年他于英国曼联领取高达420万新元年薪，毫不吝啬地全给父母；2006年也为父母买了一幢如童话一样华丽的别墅，当时价值420万新元。他同年买下龙仁近1万3000平方英尺的土地，并建大厦作出租用，一个月收租高达32万新元，这些年的收益全部赠送父母，总数高达4300万新元。

饶舌歌手Loco排名第三

第三名是经常参与慈善活动的饶舌歌手Loco，他曾创作歌曲表达对亡父的思念，把母亲和观众都感动落泪。他把多年来的音乐收入用来买车送给母亲，新车的价钱估计高达1000万新元以上。他之前也给母亲送上位于圣水洞的公寓，根据2021年首尔平均楼价估计，公寓价值130万新元。他早前当兵的两年期间，也付给母亲足足两年的零用钱。

Big Bang GD排名第四

第四名的男歌手GD自小就非常听父母的话，音乐成绩总是在家人期待以上。2012年，他向父母送上高级渡假屋，轰动海内外。GD更亲自负责内部装修，每个房间以自己的歌名命名，做到充满自己的风格。这一幢高级渡假屋，估价约120万新元。

男团成员Hoshi排名第五

第五名是男团Seventeen成员Hoshi，该团专辑预售量百万张起跳，近年收入相当不错，可是Hoshi出道前，家中曾因生意失败而卖房。爆红后，他第一件做的事就是将从前住过的单位重新买下，赠送父母，让父亲因儿子的孝心而感动流泪。家人在新屋内放满与Hoshi及组合有关的摆设，感觉温馨。根据2020年该区平均楼价，估计该单位要价40万新元。他也花钱请母亲及胞姐做双眼皮手术，一花就近4000新元。