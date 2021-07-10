续约后首当主持人 孙政受激励录制二胡曲子

孙政上个月刚跟新传媒续约，很快便首次当上主持人。他最近主持新加坡国家青年华乐团的网络音乐节目《音乐话匣子：新加坡篇》，访问八名年轻音乐家，也被激起心中一把火，下决心推出两首新二胡曲子。

孙政接受专访时说，这些年轻人每天上课、练习乐器、比赛、表演，对音乐特别有热忱，“他们让我心里燃起一把火，想起我是不是应该回家练练二胡，推出新音乐作品。”

与音乐家对话推介民族乐器

孙政说，由于录音室租金昂贵，他之前暂停制作自己的二胡新作，“看到这些年轻人那么认真，我受到鼓舞，决定不管预算，本周开始录制两首二胡cover，一首是古典音乐，一首是流行音乐，还会拍MV，计划通过社媒发表。”

《音》一共有六集，每集大概八分钟，刚在社交媒体上播出第一集。节目介绍四种华族乐器和跟它们有关联的另外四种异族乐器。孙政会跟八名音乐家通过对话，相互了解与认识彼此的民族乐器及文化。

孙政擅长拉二胡，出道前是国家青年华乐团团员，他说：“这是青年华乐团第一次做这类节目，想让更多年轻人认识民族乐。这也是我第一次主持节目，我们互相参与彼此的新旅程，觉得很有意义。”

孙政说，由于有音乐背景，他会帮忙制作组修改剧本台词。问他首次主持节目的挑战，他说：“演戏不会想太多，角色是什么就怎么演。主持的话，偶尔有点不知所措，不知道手要放哪里。我也有许多临场发挥，每集跟两个年轻音乐人互动，要怎么带动和让他们放松，很考主持功力。”

自认当偶像很难

孙政接下来会拍两部新戏——《我家三只鬼》和《别来无恙》。他今天（10日）开拍《我》，饰演一个偶像明星。他说这是入行两年最帅的角色，但大呼当偶像真难，要一直注重打扮，跟他随性个性完全不同。

孙政笑说，之前拍了八个月的长寿剧《味之道》，已经变成了邻家男孩，根本没有偶像样。他因此开拍前先进入角色做筹备，所以现在出门穿着、说话谈吐、走路等都有角色的影子。

他说：“当偶像真的很难，要一直注意自己外表！我从不认为自己是偶像，私下打扮都很随便，一件T恤搭配短裤和人字拖鞋就可以出门了。”

由于《我家三只鬼》有一两场戏要脱衣，孙政过去一两个月拼命训练，已几乎练到六块腹肌的身材。“我有控制饮食，但认识我的人都知道我爱吃，所以不会完全改变饮食习惯，但运动量比之前高出很多。”

《别来无恙》则会在下周开拍，孙政饰演辅导员，为角色阅读了很多资料。“我希望用专业角度去诠释，不只是照剧本而已。拍之前，会尽量去了解精神健康的背景、发病原因、病症等，这些也是我感兴趣的。”