蔡健雅单曲《出走》上线

（本地讯）蔡健雅全新专辑首波单曲《出走》已经上线，歌曲创作灵感来自蔡健雅在台北居家隔离的日子，那段时间使她对于人们被迫索居有感而发，因此想创作一首可以让心灵自由出走的歌曲，用音乐带给大家一次灵魂上的出走。她用简单的旋律与清浅的吟唱，勾勒出对自由旅行的向往，只用吉他搭配简单弦乐四重奏，布置起心神出游的画面感。

蔡健雅将在8月推出新专辑，《出走》是暖身。新专辑与歌迷见面之前，她先带来个人短视频微综《给世界最好的你》，节目定调为“人文互动”，她化身“蔡PD”，亲自从近百名候选人物中挑选出符合“蔡PD”想分享的故事。

每个人物可能经历人生重大抉择，或前进异乡人生重新出发，或只单纯为了分享快乐，蔡健雅希望这些人、事、物，能让大家认识到世界各种美好与不美好，借由这些故事带大家踏上心灵旅程，对这个世界继续充满希望和想象。

每集节目拍摄结束后，“蔡PD”根据与人物的互动感受，创作出每集的音乐，在节目尾声呈献。这档节目已于7月8日起上线，每周四、周六晚上6时，连续三周在抖音、西瓜视频、今日头条、腾讯视频、爱奇艺、bilibili等视频平台播出。节目也于每周五晚上10时30分，在8频道和meWatch播出。