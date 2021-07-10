在本地接种第二剂疫苗 徐若瑄喝椰水散热

（本地讯）徐若瑄5月初结束台湾工作后，就飞回新加坡与家人团聚。

昨天（9日）她在社交网上透露已在本地接种了第二剂疫苗，还提到：“新加坡的姐妹告诉我，打疫苗前后可以喝个椰子水比较不会高烧。”

据悉，徐若瑄5月底接种了第一剂莫德纳（Moderna）疫苗，时隔1个多月，她在社交网上发文，写道：“刚完成第二剂的疫苗，照片糊了，因为我自己感觉第二针比较痛一点”，但也强调自己特别怕打针。

施打疫苗后，徐若瑄提到，每个人都要在现场观察半小时，确定没有出现明显的不舒服症状才能回家。不仅如此，她也被要求3天内不能喝含酒精的饮料、1周内不要做激烈运动、以及发烧的话就服用班纳杜（panadol），她因此决定要“耍废”1个礼拜，并跟宝贝儿子请假几天。

徐若瑄也在IG限时动态上分享了减缓施打疫苗后产生副作用的方法：“新加坡的姐妹告诉我，打疫苗前后可以喝个椰子水比较不会高烧。”虽然不确定成效，但她还是乖乖照做，希望能减低发烧的机率。

喝椰水就不会发烧？中西医：没依据

我国自展开接种疫苗后，坊间流传喝椰子水能“散热”，不过中西医均表示，无证据显示喝椰子水能减少发烧几率。

高级家庭专科医生黄祖卫说，没有证据显示，喝椰子水或其他果汁有助于减少发烧几率。“大家应在打疫苗前后拥有充足睡眠、吃多些水果与摄取维他命C。”

家庭医生刘志华也说，喝不喝椰子水其实没有差别，反而应多喝水，确保体内水分充足。

中医师张磊告诉记者，理论上，喝椰子水是有清凉作用，但实际上无法肯定，喝了椰子水就不会发烧。他指出，若打了疫苗产生副作用，即使喝了椰子水，还是会发烧，所以打疫苗后出现不适应看医生，而不是喝椰子水。