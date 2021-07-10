鼓舞电影士气 金马影展将如期举行

（台北讯）台湾疫情近期严重，但一年一度的金马影展确定将如期举行。

金马执委会执行长闻天祥9日受访时，表示今年的金马影展暨颁奖典礼一定会举办，“因为金马对整个电影产业的鼓舞和士气的维持是很重要的，同时也会视疫情状况调整（形式）”。

至于往年影展期间许多国际影人来台的盛况，也有机会再现，他表示：“看是隔离或是筛检等等，我们去年都严格执行，今年也会依照指挥中心的指引来坚守防疫。”

闻天祥9日接种莫德纳疫苗，他表示，虽然现在团队都仍居家办公，不过许多线上会议接踵而来，也期望接下来影展筹备能顺利进行。

金马执委会目前正接受本届竞赛作品的报名，同时还有创投会议、电影学院以及国际影展观摩片的邀约。

闻天祥指出，虽然报名截止日期到8月2日，不过从报名参赛的影片数量来看，目前并无受疫情影响，反而像往年一样涌入许多新作。

本届金马奖入围名单预计于10月5日公布，得奖名单将在11月27日揭晓。

金鸡奖最佳外语片 恐二度空缺

第34届中国电影金鸡奖近日在中国媒体和微博上纷纷冒出“本届首次新增最佳外语片”的新闻和消息。

不过，据查去年的中国媒体报道，金鸡奖早在去年就曾增设外语片奖项，不过去年在公布入围名单时，以“本届暂时空缺”草草带过外语片项目。

今年卷土重来，但仍需符合中国当局的审查规定才能报名。换句话说，奥斯卡金像奖最佳影片的华裔导演赵婷作品《游牧人生》因为在中国被禁，没有上映，即使获极高荣誉肯定也无法报名。

其它涉及政治不正确、人权议题、同志或性议题等等作品，原本也不会通过审查上映，也没资格报名。

再者，由于金鸡奖国际知名度低，预料报名的作品应该不会太多。