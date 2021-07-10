高海宁拍拖少过五次 不介意另一半爱上别人

（香港讯）港星高海宁最近上黎芷珊主持的访谈节目《单对单》爆料拍拖次数不足5次，而且自己不是一般女友，不介意另一半爱上别人。

谈到爱情观，高海宁坦言现在想法与过去有点不一样，过去她十分被动兼谨慎选择另一半，不会轻易开始一段关系，多年来拍拖次数不足5次，最长一段关系维持8年。

不过她现在变得积极，“年纪大了，好难纯粹去喜欢一个人、好难心动，所以如果我同一个人相处后又有感觉，我会觉得不要错过。人生在世，时间好短，如果有个人令自己有冲动，为他奋不顾身，是好难得一件事”。

34岁高海宁喜欢小朋友，虽未有实质相关计划，她笑言：“生小朋友？自己一个人完成也OK。”她也自问“难追”，鲜花及任何物质都不是打动她的重点。

她还分享自己是非一般女友，不介意另一半爱上别人：“如果觉得对方好过我，是OK的，我有我自信，你有诱惑，难道我没有？但我会选择跟你在一起，因为我觉得你重要过其他人。”

高海宁在节目中不但带黎芷珊做瑜伽，喝下午茶，更亲手炮制蛋糕。注重心灵质素及自我沟通的她表示，瑜伽可帮她减压：“当我思绪比较乱，就会去做瑜伽。因为一个小时会集中呼吸和平衡感，完全可以放松跟放空自己，会开心好多。”

重视家庭及家人的高海宁谈及离世的公公时虽强忍泪水，但眼泪最终还是落下，边擦泪边说：“公公离世是我暂时人生最大遗憾，我是公公婆婆带大，感情好深。虽然好多人安慰我很多人都见不到亲人最后一面，但我会突然间觉得以后都见不到面了。”