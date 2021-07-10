否认“酒局选妃” 吴亦凡要提告

（中国讯）30岁中国大陆男星吴亦凡（Kris）近年不断被爆约会女大学生，由2019年的秦牛正威，到5月尾被拍到包场同女生看电影，其后6月初又出现多位网红女生指同吴亦凡有关系，当中一位名叫“都美竹”的18岁女生，更因吴亦凡患上忧郁症，当时她本人在微博回应：“关于吴先生的事情大家都有自己的判断。至于任何后续，我会根据情况选择是否发出。”

8日都美竹在微博发长文，表示几个月前被诊断出忧郁症与焦躁症，上个月她的闺蜜在微博发声，曝光吴亦凡的聊天记录后，随即又遭到网暴，甚至有粉丝进行言语上的死亡威胁，令她很害怕，随即在文中曝光了吴亦凡的行为，并晒出聊天记录、诊断书等。

主要有四个重点：

第一，对女生的要求都是00后和在高考中的未成年女生；

第二，吴亦凡以同样的方式（MV选女主角、工作室签约新人）邀请女生们玩酒桌游戏、灌酒……然后嘴上说着各种甜言蜜语：我会对你负责、我想好好和你在一起啊……

第三，不同的城市与不同的女生过夜；

第四，把很多女生的照片放到酒局上，像商品一样被挑选；

吴亦凡否认，其工作室即刻发布律师声明，指都美竹发布的言论、微博私信截图、微信聊天记录等不属实，涉嫌侵犯吴亦凡名誉权，并已完成涉嫌侵权言论的取证工作。吴亦凡方已委托律师提告，并将立即诉讼、报案。

向吴亦凡宣战？都美竹准备报案

吴亦凡在6月被爆出桃色风波，遭控同时周旋于网红都美竹、象韵洁等3位年轻正妹之间。在谣言传出的1个月后，吴亦凡昨日被网红都美竹爆料“酒局选妃”、“哄骗未成年少女”等猛料，其工作室第一时间发出声明将对都美竹提告。粉丝与网友持两极态度，前者依然非常信任吴亦凡，指都美竹所作所为其实是抽水吴亦凡，为自己引流（指吸引粉丝流量），粉丝发现女方小红书7号才发第一条，就已经写上了合作email，微博简介写有抖音账号，抖音简介亦有微博账号，同时还在微信卖服饰，在8号爆料吴亦凡，吸引一大批人关注，再在当晚于抖音直播，但闭口不谈吴亦凡，声称只是想同大家聊天，因此踢爆她的所作所为完全是“一个网红的发迹史”。

也有粉丝认为就算都美竹真的是这样，也不代表吴亦凡无错，毕竟已经不是第一次爆出这样的事：“他家公关团队和资本牛啊，这都第几回了”、“苍蝇不叮无缝蛋，归国四子怎没听说别的人有这情况呢”、“那么多女的指责他渣，你们都瞎啊”，也有网友称“都不是好东西，犯不着同情也犯不着开脱”等。眼见自己被吴亦凡粉丝误解，都美竹也决定硬气到底，昨天再度发文，表示准备报案，向警方提供所有材料，并且会有遭遇同样经历的受害者带着证据一起配合警方调查，更在文末tag中国警察网以及人民日报，看来要力证自己没有说谎。