线上演唱会严重“卡屏” 林俊杰承诺补偿粉丝

本地金曲歌王JJ林俊杰今天晚上8时举办“圣所Finale”线上演唱会，发生严重技术问题，屏幕一直卡住，或出现黑色屏幕，各地粉丝涌入直播平台Sistic面簿炮轰，要求退款。

其实演唱会开始前已出现“卡屏”问题，粉丝在留言区反映，没料到演出开始时，问题仍未解决。记者退出Sistic户口再登陆，JJ已经在唱第一首歌，画面“唱唱停停”，之后他唱《编号89757》《Wonderland》，“卡屏”问题持续，屏幕更一度变黑十几秒。

演出进行一小时后，问题仍未解决，粉丝气炸，在面簿留言炮轰，“卡住的时间比JJ演唱的时间还长”“每首歌只听到一句歌词”“竟然付钱看黑色屏幕”。从留言看来，包括本地、马来西亚、香港和台湾的粉丝都遇到“卡屏”问题，有网民表示有中国的朋友用另一个平台观看，完全没有问题。

也有许多粉丝为JJ叫屈，认为JJ和团队花了这么多时间和心思筹备这场演唱会，却被直播平台搞砸。

Sistic刚在面簿贴文“SISTIC深表歉意，由于技术方面的困难，观众可能错过了部分演出。我们目前正在制定一个计划，让观众都能再次赶上完整的线上演唱会。我们将公布更多细节。”

JJ也在演唱会尾声表示得知直播时的技术问题，并向歌迷道歉：“听说发生一些网络问题，蛮遗憾的，也小失望，毕竟让很多朋友期待（这次演出）。我一定会跟他们（Sistic）沟通，让他们给大家一个好的弥补。”