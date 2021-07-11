恶人传

The Gangster, The Cop, The Devil

Hub都会台（星和Ch111/825） 晚上10.00

主演：马东锡、金武烈、金成圭。犯罪组织头目险遭代号为“K”的连环杀手毒手，他与警探形成奇妙的搭档关系，联手追捕这名杀手。

前线开讲2（首播）

8频道 晚上9.00

如果有一天没有了智能手机，生活还能如常吗？第一集的主持人林有懿、吕霖轩和杨福泉，将和六名现场嘉宾一起讨论，Y世代年轻人怎么看待智能手机带来的影响。资讯爆炸的时代，当利用大数据的资讯科技越来越纯熟，我们更能从中受惠，还是会沦为科技工具人？

大佬爱美丽

Enter The Phoenix

e乐（新电信Ch11/501） 下午3.15

久居海外的同性恋美男Georgie（吴彦祖饰）在父亲逝世后，被迫回港继任黑帮大佬，黑帮手下误将他的同室好友Sam（陈奕迅饰）当成Georgie，两人将错就错。Sam欲娶另一黑帮大佬之女Julie（莫文蔚饰），以便一统江湖，然而Julie爱上Georgie，真假黑帮少爷如何收场？

温布登网球公开赛男单决赛

Wimbledon Gentlemen's Singles Final

Fox Sports（新电信CH114） 晚上8.30

温网是网球四大满贯中唯一的草地赛事。作为历史最悠久的大满贯，2020年因疫情未能举办，今年于6月28日开赛，两名最优秀的男球手将争夺温网大满贯冠军头衔。

筑地市场大搬迁 Tuna on Tour

Discovery Asia（新电信Ch204） 晚上9.00

史诗级迁移之旅。筑地市场是营运80多年的世界最大鱼市场，为了2020东京奥运让出空间，超过1万4000个摊贩在四天内搬到人工岛新地点，并朝数码交易跨出一大步。