花钱看不了JJ林俊杰演唱会 上万粉丝失望怒轰

本地金曲歌王JJ林俊杰昨天（7月10日）晚上8时举办“圣所Finale”线上演唱会，这是他历时两年“圣所”世界巡回演唱会的终点站，他也是第一位举办如此大规模线上售票演唱会的本地歌手，令人期待。不料发生严重技术问题，屏幕一直卡住，各地粉丝涌入直播平台Sistic面簿炮轰，要求退款。

各地1.5万人受影响

根据主办单位提供的数据，昨晚共有1万5000人受影响，无法观看演唱会。Sistic今天凌晨发道歉声明，并表示提供退款和再次观看完整演唱会。

演唱会票价分38元、48元、68元和188元，最贵的票包含多款周边商品。Sistic这次在全球共售出20万张票（包含中国大陆），昨晚只有大陆粉丝因为不是使用Sistic平台收看，所以不受影响，大陆以外1万5000个透过Sistic购票和观看的粉丝都付了钱，却无法看到完整演出。

其实，演唱会开始前已出现“卡屏”问题，粉丝纷纷在留言区反映，但演出开始时，问题仍未解决，JJ才唱几秒，屏幕就卡住。演出进行一小时后，问题仍持续，粉丝灌爆Sistic和JJ的面簿投诉，“卡住的时间比JJ演唱的时间还长”“每首歌只听到一句歌词”“没有一首歌是完整听完的”“竟然付钱看黑色屏幕”“第一次看直播看到让人火大”。

从留言看来，包括本地、马来西亚、香港、台湾、澳大利亚和美国的粉丝都遇到“卡屏”问题，有网民表示有中国的朋友用其他平台观看，非常顺畅。

据《联合晚报》了解，中国粉丝透过QQ、酷狗和酷我平台收看，中国以外的地区则透过Sistic和BookMyShow这两个平台，而主办单位后来提供记者BookMyShow平台收看，完全没有问题。

Sistic道歉无法平怒火 许多粉丝为JJ叫屈

Sistic昨晚迟至9时10分才在面簿贴文，“SISTIC深表歉意，由于技术方面的困难，观众可能错过了部分演出。我们目前正在制定一个计划，让观众都能再次赶上完整的线上演唱会。我们将公布更多细节。”

技术问题估计是带宽（bandwidth）无法负荷观看人数，而Sistic的道歉无法平息粉丝怒火，认为Sistic应该知道售出多少张票，难道没进行压力测试？粉丝也点出，“我们不是错过部分演出，我们是只看到部分演出！”

许多粉丝为JJ叫屈，认为JJ和团队花了这么多时间和心思筹备这场演唱会，却被Sistic搞砸。

JJ在演唱会接近尾声时表示得知技术问题，并向歌迷道歉：“听说发生一些网络问题，蛮遗憾的，也小失望，毕竟让很多朋友期待（这次演出）。我一定会跟他们（Sistic）沟通，让他们给大家一个好的弥补。”

2小时表演28首歌

JJ昨晚在两小时的演出带来28首歌曲，“行走的CD”不仅深情演唱，还弹钢琴和吉他。他分享这2年多来的深刻体会：“这段时间的我们，克服了很多困难，也经历很多的失去，这一切让我领悟到把握当下的重要性。”

这次线上演唱会集结“圣所”巡演原班人马，更加入全新动画和视觉设计，成本高达4000万台币（193万新元）。

Sistic发道歉声明 将提供退款和重看

Sistic今天凌晨发道歉声明，指“尽管我们做了最好的准备，包括进行压力测试，负载测试和满足双倍的预期带宽需求，但SISTIC与我们的技术合作伙伴遇到了无法预料的问题。我们立即进行了调查，但未及时给以令人满意的方式解决。我们对所发生的事件非常失望。可想而知，所有的粉丝更加失望。”

Sistic向林俊杰、粉丝、林俊杰团队JFJ Productions，以及各合作伙伴道歉，并表示将向所有受影响的顾客提供退款和再次观看完整演唱会的机会，Sistic将通过电子邮件提供更多信息。

有不少粉丝表示，虽然能退款和重看，但是看直播的心情、与偶像的即时互动，都是无法弥补的。