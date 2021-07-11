卷入桃色风波 吴亦凡新剧《青簪行》陷定档危机

（综合讯）中国大陆男星吴亦凡6月卷入桃色风波，遭控同时周旋于网红都美竹、象韵洁等三位年轻女生之间，吴亦凡所属工作室发声明驳斥。然而都美竹收到许多人爆料，表示吴亦凡用同样方式骗了很多未成年女生，她昨天（7月10日）接受媒体专访时透露已经报警。事件延烧同时，吴亦凡与杨紫主演的新剧《青簪行》据说原订下个月首播，如今也传出定档危机。

18岁的大陆网红都美竹接受数家陆媒专访，先是透过《一线》表示，她挺身爆料之后受到男方粉丝肉搜、言语威胁和“死亡威胁”，因此害怕不敢出门，还形容吴亦凡“平时看上去真诚老实，女孩只是他短时间的玩具，玩腻了就丢掉了。”

称收到其他“受害者”爆料

她表示收到其他“受害者”爆料，认为最过分的是吴亦凡透过“中间人”，多次用选MV女主角、签新人等相同理由，骗女孩子出席酒局，不谈工作，接着逼女孩喝醉、发生关系。她还说：“我就是被他欺骗灌醉的，事后他说会对我负责，和我好好在一起。然后现在就这样，装作我们根本不认识。好像我是陌生人，莫名其妙出来蹭热度。”

都美竹称已报警：“他们说要整理一下证据，再想一下要以什么理由立案，是告他诈骗还是诱奸。警察说‘只要有证据，法律是公平公正的，不会偏袒任何人’。”她曾喊话希望得到道歉，但爆料曝光后，自己没有收到对方的起诉通知或道歉，并指吴亦凡方没证据，只是做做样子，自己则手握证据。

另她在接受《凤凰网娱乐》访问时被追问爆料之后开网店，她则反问“网店是这个事件之前几个月就有的，和我出来发声有关连吗？”，希望大家把焦点放在她的发声上，并强调没有找水军、买热搜，没有主动找媒体。