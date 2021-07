(纽约讯)HBO经典剧《欲望城市》(Sex and The City)讲述四个女人在纽约的爱情与性生活,经过6季剧集及两部电影,蛰伏逾10年,今年1月宣布拍续集并改名“And just like that……”,可惜三缺一,Kim Cattrall(金凯特罗)不加盟。续篇加入许多新要角,只是少了幽默热情的金凯特罗,让不少粉丝大叹少了很多原味。

剧组前天公开首张剧照,Sarah Jessica Parker(莎拉杰西卡派克)、Kristin Davis(克莉丝汀戴维斯)和Cynthia Nixon(辛西亚尼克森)三名女主角虽然已年过半百,依旧充满时尚感,全身都是名牌,举手投足也洋溢着自信美,也有网友讥讽剧照修图修过头,三人看起来不自然,遮掩了她们的成熟美。续篇在今年初开拍,上档日期未定。