公开生前亲笔信 英国《太阳报》惊爆：李小龙生前吸毒

（外电）“一代功夫巨星”李小龙（Bruce Lee）1973年7月20日在香港女星丁佩家中猝逝，享年32岁，关于他的死因众说纷纭，化验报告指其死因为“对头痛药物（Equagesic）过敏”。

不过，英国《太阳报》引述机密文件报道，李小龙私下吸毒成瘾，包括大麻、可卡因、迷幻药。

英国《太阳报》取得李小龙写给演员劳勃贝克（Robert Baker）的40封信件，信上透露他从1969年起到1973年猝逝为止，经常透过对方取得可卡因、迷幻药和大麻，这批李小龙的亲笔信在跳蚤市场被发现，将在美国拍卖，价格上看16万英镑（约30万8966新元）。

据《太阳报》报道，李小龙生前有服食大麻习惯，验尸解剖时也发现他的胃部有少量大麻；有关他吸毒的传闻没断过，但从未被证实，《太阳报》指出，这批信件不只证实传闻，也揭露他对毒品的依赖。

称“整天神智恍惚” 吸毒为助入戏

劳勃贝克曾和李小龙合拍《精武门》，他于1993年过世，享年52岁，他曾冒风险从美国运送毒品给在香港拍片的李小龙，1972年，李小龙要求他寄“大量的可卡因”，他说自己“整天神智恍惚”，吸食一点可卡因可以帮助他进入新片角色，当时李小龙在香港拍摄《龙争虎斗》，他的妻子琳达还代夫写信索取毒品。

在当年4月14日的信件中，琳达写道：“不要担心李小龙吸食可卡因，他不会过量。”

不过，就在一个月后，李小龙在片场为《龙争虎斗》配音时突然呕吐及抽筋，陷入半昏迷，呼吸困难，情况一度危急，被送到医院抢救。他后来虽然康复了，但就在同年7月20日猝逝。

达拉斯Heritage Auctions拍卖会的发言人表示：“李小龙是史上最具影响力的武术家，也是20世纪的流行文化指标人物，这些信件显示他藏有爆炸性的秘密。”

生前撰写剧本 遗作《无音箫》将上映

李小龙在本月20日将迎来逝世48周年，他生前亲自撰写的剧本《无音箫》（The Silent Flute）是他未完成的梦。

香港出生的企业家兼电影监制杰森科塔瑞（Jason Kothari）购得《无音箫》剧本版权，指出《无音箫》电影剧本在1970年编写，是李小龙与他两位徒弟合作5年的倾心之作，两人分别就是获奥斯卡金像奖的著名编剧史泰灵薛立芬（Stirling Silliphant）及奥斯卡男配角奖的詹姆斯库宾（James Coburn）。

《无》剧本设定在一个反乌托邦未来，人类遭受了疫情、火灾和内战，所有武器和武术被禁止使用，在这个世界中，有一位年轻勇者克服重重难关，成为天下武功最强高手。

据悉，李小龙当年曾因《无音箫》亲自到印度勘景，只可惜他死后剧本便一直尘封。

杰森透露，“我们打算将这故事改编成一个纪录特辑，来突出人物和故事。《无音箫》记载了很多李小龙传记里的章节，能够将它化为现实是我毕生的梦想。”此片预计最快于2022年上映。