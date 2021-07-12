10年七演“黑寡妇” 丝佳丽认老了？

十年间第七次扮演漫威超级英雄“黑寡妇”，好莱坞女星丝佳丽约翰逊认老了？

漫威宇宙电影《黑寡妇》（Black Widow）是上周最吸睛的新片。好莱坞女星丝佳丽约翰逊（Scarlett Johansson）扮演的“黑寡妇”于2010年的《钢铁人2》初登场，直至刚刚公映的《黑》，她已在十年间七度扮演此角。黑寡妇已在《复仇者联盟4：终局之战》里壮烈牺牲，不过，此回故事时间定在她“殉职”之前。戏外，随着新片推出，丝佳丽已完成演员使命，从漫威电影功成身退。

丝佳丽首次扮演黑寡妇时才25岁左右，如今已36岁。她在电邮访问中谈到片中的动作戏说：“我觉得，正处于一个强大的阶段，我的身体有‘肢体和肌肉记忆’，扮演黑寡妇的十年，感觉是为了这一部片做准备。我现在老了点，身体的疼痛多了些，需要的复原时间更长了，但，我绝对比2009年的自己更有能力胜任此角。”

《黑》动作戏连场，丝佳丽提及，黑寡妇不像其他超级英雄有神力，她必须靠拳打脚踢应战。她说：“我可能偏心，但我觉得，漫威宇宙系列里的最佳打戏，包括《黑》里的几场打戏。”《黑》主角、配角和绿叶以女演员居多，谈到阴盛阳衰的片场，丝佳丽直呼“超级棒”，“片场的打女、特技女演员数量惊人，女人们聚集在一起的力量，对我来说前所未有，被这些充满个性的女人包围着，与她们对戏、打斗，感觉真棒。”

称《黑》引导观众思考家庭意义

亲情元素是《黑寡妇》的看点之一，戏里黑寡妇与无血缘关系的“家人”团聚，吵吵闹闹，表面不屑，心里在意。

丝佳丽直言：“有谁会想到，《黑》会成为一部家庭片？”她补充说：“这就是漫威总裁奇云费治（Kevin Feige）厉害的地方，他会从观众的期许发想，然后提供给观众意想不到的故事。”

她指《黑》能引导观众思考家庭与家人的意义。

被问角色在《终局之战》里已经死去，演出《黑》会不会很难诠释？丝佳丽说：“我觉得，仿佛获得了疗愈机会。我们也可透过这部电影明白‘黑寡妇’为什么会在《终局之战》自我牺牲。”

丝佳丽很满意新作，“这是很棒的方式结束我在漫威角色的章节。”

《黑》本地首周票房破百万

《黑寡妇》上周三（7日）在本地预映，周四（8日）正式公映，本地首周末票房吸金多少？迪士尼今天中午回复《联合晚报》询问时说，预映加首周末票房为128万3155新元。在戏院的防疫限制下可取得破百万的佳绩，本地漫威粉丝确实发威！

电影上周在北美和全球多个地区的戏院上映。据多国媒体报道，该片上映后成绩傲人，北美首日票房3950万美元（约5335万新元），超越《玩命关头9》首日的2986万美元（约4033万新元），一举打破疫情暴发以来，北美的开画票房纪录。

据悉，《黑》在北美的首周末票房为8000万美元（约1亿805万新元），轻松超过《玩命9》的7004万美元（约9460万新元），创造了疫情期间首周最高票房。《黑》采戏院公映和线上播放的双轨出击模式，营利也双轨进账，据悉，在串流平台Disney＋的收入约6000万美元（8100万新元）。