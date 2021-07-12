开直播遇暴露狂 童缤毓吓坏

艺人童缤毓与马国艺人合开直播，岂料遇上暴露狂，吓坏众人。

《新明日报》接获热心读者陈美缘（42岁，家庭主妇）拨打24小时热线通报，指前晚（7月10日）11时许左右，在Instagram观看艺人童缤毓与马国主持人菲比、电台DJ翁书蔚，没想却遇上暴露狂当场“露宝”。

“我看直播约5分钟，一名男子随后加入，结果却裸露下体，吓坏了大家。”

《新明日报》记者联络上童缤毓，她表示，当时与菲比及翁书蔚畅谈响应马国“升白旗运动”而发起的筹款事宜，有个账号名为“Jurassic999”的男子称要分享疫情期间的感受，不料成功进入直播后当众猥亵。

“我们当下三个全懵了，在等主持人菲比把他‘踢走’，但相信他和我们一样不熟悉Instagram，自己离线后，只剩下我们和暴露狂在直播间，场面尴尬。”

男子外貌端正 竟是斯文败类

童缤毓表示，情况持续至少三分钟，众人不知所措，直到菲比开新的直播。

菲比受访时则表示，当下看见涉事男子十分殷勤，想要互动，岂料对方居心不良。

“我曾点入男子的账号，发现对方头像正常，外貌端正，没想却是害群之马。我往后可能不再与其他观众共同直播互动。另外，我担心有未成年的观众，马上切断，也删除了视频。”

网民大搜索 举报暴露狂

事后，网民肉搜举报“露宝男”的账号。

童缤毓表示：“我觉得他不仅不尊重别人，也不尊重自己，我们随后呼吁观众举报他，没想到网友们很快速就找到他的账号，说他一直换名字、换头像，提醒大家小心。”

不过，童缤毓与菲比皆表示，她们不会为此事报警。