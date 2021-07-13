台湾永远的绿叶“高老爹”逝世

（台北讯）台湾人称“高老爹”的91岁演员高振鹏本月5日在慈济医院于睡梦中安详辞世，因为疫情关系，家人只举办了简单的家祭。高振鹏近期最新作品是在导演杨雅喆执导，庄凯勋、孙淑媚等演出的《天桥上的魔术师》饰演“世界点心老板”、小八的养父。

高振鹏从小家境不错，原本是在上海读大学的青年，跟四个同学规划搭船到台湾旅行一个月，没想到遇上国共内战回不了家，1951年加入陆军艺工队展开这一生的演艺生涯，两年后又参加《梅岗春回》摄制，后陆续参加《采西瓜的姑娘》《山歌姻缘》等片演出或幕后工作，就此展开一生的演艺生涯。等到民国1988年回到老家听两个姐姐说才知道，家人因为没有说出他的下落，父母兄长在红卫兵时期纷纷落难，对自己当年因为贪玩给家里带来浩劫，相当自责。

记忆力惊人排戏不带剧本

高振鹏演过无数戏剧，从经典的《保镖》《包青天》《一代女皇》到偶像剧《恶作剧之吻》《稍息立正我爱你》等，可说是台湾的“国民爷爷”，虽然听力不好，但记忆力惊人，曾经跟他合作过的郎祖筠就说：“现在很少有演员排戏不带剧本的，高叔两手空空，自在排练，早就背好了。”

没演过男主角

演戏超过半辈子，高振鹏没演过男主角，2002这年第一次以大爱剧场单元剧《人间有爱》入围金钟奖，就拿下最佳男配角殊荣。他在2018年荣获金钟奖终身成就奖时曾说：“这座奖像是一面镜子，看到我过去走的路，也照亮我的未来，22岁到现在90岁，我从孙子演到爷爷，叫花子演到皇帝，走过了电影的兴衰。”不仅在电影兴盛时期担任10年的电影造型化装师，11年的配音员以及7年副导演，高振鹏秉持着，吃哪一行饭，就要忠于哪一行的事，时刻提醒自己做个好演员，一席发言感动众人，而他也将此生光荣归功于他的太太。