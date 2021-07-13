从私密话题到奶奶饶舌 各国姐姐综艺比一比

过去一年，“姐姐类综艺”《乘风破浪的姐姐》在中国甚至是华人世界掀起收视风浪。它重新定义了30+熟女的形象，也开创了中国熟女比赛成团的先河，还以高播放量、高评分，成为“现象级”爆款。

以表达女性诉求为核心的“女性综艺”近年走俏，标榜展现成熟女性个人魅力的“姐姐综艺”也在全球多个市场火热起来。然而，基于文化的不同，各国的姐姐综艺面貌也各异。

美国：覆盖各个年龄层

女性综艺在美国发迹要早于亚洲，最早可以追溯到1950年代，近年的形式变得多元化，有选美类的《美国超级名模生死斗》（America's Next Top Model）、生活类的《漂亮坏妈妈》（Pretty Wicked Mom）、脱口秀类的《艾伦秀》（The Ellen DeGeneres Show）等。

前美国第一夫人米歇尔奥巴马（左）之前上《艾伦秀》，大谈女性话题；没想到主持人艾伦被爆脾气臭，形象不保，也为“姐姐”话题火上添油。（视频截图）

美国大部分的女性综艺平均覆盖各个年龄层，“姐姐综艺”并不突出。比起年龄，欧美女性综艺更关注女性在社会中所扮演的角色，例如妻子、母亲、职业女性，以及她们对于人生的感悟。

《美国超级名模生死斗》里的姐姐妹妹们一起展开激烈的竞争。（节目照）

日本：私密话题尺度大

转到中国、日本和韩国，女性综艺的兴起几乎都是在千禧年之后。在这之前，日韩的综艺节目都是“男权当道”，中国也是前无此例。

《晚安王子》是难得没有女性嘉宾的女性综艺。（节目照）

日本的女性综艺有美妆类、游戏类，也有让“美魔女”选秀的熟女综艺。但最大的特点仍是尺度方面，例如《女子流言研究所》标榜“女性私密话题，男生勿入”，在亚洲可说无人能及。另外，《晚安王子》打着“以男性嘉宾当主角的女性综艺”旗号，找来三名男性嘉宾在深夜为女性们读上一本“晚安书”，陪伴观众入眠，可说别出心裁。

《女子流言研究所》大谈女性私密话题，并呼吁男观众拒而远之。（视频截图）

中韩：卖温情也搞冲突

韩国最早的女性综艺可以追溯到2004年启播的室内游戏类综艺节目《女杰》系列，每期到访的男嘉宾跟固定女成员进行俩俩配对，一起玩游戏。

之后的女性综艺有熟女们围炉而坐并畅谈人生的美食治愈类《饭Bless you》、“奶奶级”选手比赛饶舌的《嘻哈民族》，以及找来六个艺人成立“梦想互助会”，帮助彼此实现曾经的梦想，包括成团出道的《姐姐们的Slam Dunk》。最终，六人组成了全韩年纪差距最大的女团Unnies出道，当中包含年龄30+和40+的成员。

《嘻哈民族》里的奶奶们争夺饶舌冠军宝座。（节目照）

中国在2005年推出红遍大江南北的选秀类综艺《超级女声》，之后有以妻子为主题的《妻子的浪漫旅行》、以及今年大火的《乘风破浪的姐姐》。

谢娜（左一）、袁咏仪（中）和章子怡（右二）等女星在《妻子的浪漫旅行2》中碰擦出不同观点的火花。（节目照）

韩中也都有自己版本的《创造101》、《花样姐姐》等，反映出韩国综艺对中国综艺的影响。

姐姐综艺为什么受欢迎

本地观众最熟悉的也是中韩两国的姐姐综艺，到底成功的姐姐综艺有什么特点呢？最常见的特点是“温情风”和“冲突性”。

像《姐姐们的Slam Dunk》贩卖“鸡汤”，不玩竞争，只有“抱团取暖、携手逐梦”，为的是体现“团结”和“坚毅”，以取得观众的情感认同。

《姐姐们的Slam Dunk》提供艺人成团出道的机会，被称是《乘风破浪的姐姐》的“祖师奶奶”。（节目照）

冲突性则复杂得多。制造冲突，放大矛盾，能够快速地牵动观众的情绪；嘉宾争辩也会制造话题和讨论热度。要制造冲突，最简单的方式就是“竞争”和“差异化”。

竞争可以通过比赛和淘汰实现；差异化则有多种方式达成：

年龄：嘉宾之间，彼此视野、经历和观念大不同，相处时就容易爆发冲突；

身份：当红歌手、过气偶像和资深主持等济济一堂，背景多元，观点可以激烈交锋；

性格：真实性格和荧幕形象的反差，会产生戏剧化效果。此外，在娱乐圈闯荡十年以上的女星，人物个性已经非常鲜明，大家互动起来也容易流露彼此之间巨大的性格反差。

节目有时还会干预比赛，让有背景或知名度但才艺普通的姐姐顺利晋级，而表现不错但名气略差的姐姐被淘汰出局，这样的“差别对待”让人感觉“不公平”，就会牵动观众的情绪。

金晨（中排右一）和伊能静（后排左一）年龄相差22岁，是《乘风破浪的姐姐》里女星最大的年龄反差。

未来：各国姐姐遍地开花？

随着女性在节目的制作中扮演更重要的角色——如主角、主持、导演、编剧、策划等等，姐姐综艺也会变得越来越多样化。

当中韩的姐姐综艺输出海外并收获一波粉丝，有指越南的粉丝为相关节目设立海外网站，泰国的粉丝更开始对标自己国内的女星，呼吁推出“泰国版的浪姐节目”，也许姐姐综艺很快就要在亚洲遍地开花了！