视帝视后不敌偶像男团 《刑侦》收视竟流失13万观众

无线猛剧《刑侦日记》目前正在热播，故事烧脑、充满悬疑性，男女主角——王浩信与惠英红角色都具精神分裂特质，演技备受考验，但见到红姐瞬间切换的凌厉眼神令人不寒而栗，王浩信“分身”式演技也拿捏得层次分明，是一部令人想追下去的悬疑警匪剧！

本来视帝视后联手，收视应无往不利，不料ViuTV一部办公室同志轻喜剧《大叔的爱》，却令《刑》剧一再流失观众，据香港收视数据显示，《刑侦日记》首周播映平均收视才17.5（观众人数约115万），连男主角王浩信也说自己被这样的低迷成绩吓到！

《刑》剧演员卖力宣传造势，可惜助力不大，播映第2周（7月5日至11日）的平均收视点只有15.5，还比对上一周下跌2点，流失约13万观众！

《大叔的爱》越战越勇

反之，《大叔的爱》似乎越战越勇，首周播映平均收视点6.4（观众人数近42万），成为ViuTV开台以来最高收视剧集；第2周收视再下一城，平均收视点6.9（观众人数超过45万）。

从台面数据上看，《刑侦日记》虽然仍占上风，但视帝携手视后若无法取得超过25%收视，已不算赢！

《大叔的爱》为何能在强强联手下逆袭而上，而且收视直往上飙？

据悉，除了《大叔》里表现萌萌的大叔（黄德斌饰演的KK）很讨喜，剧中有三名目前在香港顶流的偶像Mirror成员功不可没！

3名Mirror成员参演《大叔》

《新明日报》记者追看《大叔》，三名Mirror成员分别是吕爵安、卢瀚霆与邱士缙，在《大》占戏分量重，当中吕爵安更是男一，与“大叔”黄德斌的暧昧情纠缠不清、夹在两人之间的“第三者”是唇红齿白的卢瀚霆，暖男一枚，卢、吕因租房子同居，卢默默付出，两主角都是Mirror成员，吕爵安舞台上一展现钢琴才艺自弹自唱当深情王子，拍《大》剧演绎一个失魂落魄的小迷糊，却桃花处处，到处招人爱，非常搞笑。

卢瀚霆在剧里是厨艺高超的贴心男，舞台上的他却肌情无限，载歌载舞热力四射；另一名撑场Mirror成员则是邱士缙，演绎一名“花心男”，男性魅力强，骨子里却很贴心。

当然，再怎么反差都不及过往在剧集里“猛男担当”的黄德斌，拥有六块腹肌的黄德斌常在无线剧里饰演“打落门牙和血吞”的阳刚角色，这一次却为《大叔》彻底颠覆形象，为所爱小鲜肉经常不自觉喷发“少男初恋心”，令人看得忍俊不住，演技是全剧最大的亮点！

《大叔》吸睛与疫情有关？

疫情下小市民生活吃紧、心情郁闷，有Mirror迷受访告诉记者：“其实Mirror在《大叔》的演技只是中规中矩，但是胜在新鲜，敢丢掉偶像包袱演出，疫情下给观众带来喜悦。”

Mirror是香港男子跳唱组合。（网络）

香港媒体人：Mirror大红 8岁至80岁女人都爱

Mirror究竟是何方神圣？在此简单介绍：Mirror是香港男子跳唱组合，于2018年11月3日出道。因ViuTV选秀节目《Good Night Show 全民造星》的衍生组合，队员由节目其中12位参赛者组成。

成员多为90后小鲜肉，他们分别是姜涛、杨乐文、陈卓贤、Anson Kong、王智德、卢瀚霆、吕爵安、陈瑞辉、柳应廷、李骏杰、邱士缙和邱傲然。

有媒体人指出，Mirror为干涸了多年的香港娱乐圈重新掀起偶像文化，当今的Mrror获得香港8岁至80岁女性观众的宠爱，攻陷了既有的韩星迷姐迷妹市场，疯狂程度直比90年代的“四大天王”疯潮。

最近网上有一个火热群组名为“我老婆嫁了给Mirror导致婚姻破裂关注组”，短短两天关注人数破10万，据悉都是已婚男不满太太移情偶像，充满“怨气”而设的吐苦水园地，偶像酿成社会现象，颇为夸张。