中国票房破4亿 《中国医生》8月登狮城

《中国医生》票房破4亿人民币，本地片商买下版权，拟8月中旬本地放映！

据悉，中国抗疫大片《中国医生》放映时，中国工程院院士锺南山与夫人李少芬受邀观影，85岁的锺南山看完电影后动情赞叹影片真实地还原了武汉抗击疫情初期的情况，院方遇到的困难、床位的紧张、病人的情绪，甚至是医生流下的眼泪！

锺南山不仅写长文点评该片，还赞主角袁泉就像他在2003年在抗沙斯期间的“助手”，男一张涵予的演技更毋庸置疑！

本报不久前报道，中国主旋律电影除了《1921》，其他因主客观因素未及时引进本地市场，不过，据昨晚最新消息，《中国医生》已为本地创艺电影（Encore Films）以6位数美金高价买下电影版权！

创艺电影老板李慧娴昨晚受访告诉《新明日报》，她是徇众要求，身边不少新移民朋友皆反应对《中国医生》兴趣浓郁，渴望能进戏院观赏这部电影，认为故事会令大家都能产生共鸣！

“我觉得《中国医生》反映了全球性关注的抗疫课题，加上前一部《中国机长》狮城票房很好，对观众有吸引力，《中》医院是以1比1搭建、制作也非常认真、严谨。”

据悉，《中国医生》根据新冠肺炎疫情防控斗争的真实事件改编，以武汉市金银潭医院为核心故事背景，全国各省市援鄂医疗队为人物原型，全景式记录波澜壮阔、艰苦卓绝的抗疫斗争。

参与演员阵容也很壮观，包括张涵予、袁泉、朱亚文、李晨、易烊千玺、欧豪、周也、李沁、冯绍峰、周笔畅、张颂文、张子枫、佟丽娅、黄璐、印小天、张嘉倪、释小龙、刘琳、来喜等众实力演员。

在真实纪实抗疫过程中，人物立体、情节够张力也成吸睛点，《中》在中国票房已超过4.28亿人民币（8942万新元），李慧娴说：放映4天，等于一天卖1亿人民币（超过2000万新元）。

问起《中》放映档期，李慧娴透露，预计安排在8月初或中登陆狮城。

不担心届时出现电影盗版吗？

她老神在在：“不担心，《你好，李焕英》我们比中国迟放映，但成绩也卖超过85万，若非疫情，相信会过百万大关。”