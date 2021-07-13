停工宅家防疫 王建复难得能陪爱儿

台湾疫情仍未停歇，王建复停工居家防疫，演戏的收入没了，却多了和儿子相处的时间，他感慨地说：“老天关了一扇门，就会为你开启另一扇窗。”

王建复从新加坡回返台湾发展，凭着自身条件和努力，这些年来发展得很不错，他接受《联合晚报》访问时说：“现在疫情搞得人心惶惶，但对我而言，过去的10年我都在拍戏，很难有这样长时间和儿子相处。”

疫情暴发后台湾学校提前放假，停工的王建复因此和儿子朝夕相对，“这阵子我们早上一起念经，之后他开始做功课、弹琴或看书，然后我们一起健身，儿子现在已经可以做伏地挺身了。”

除了陪伴儿子，王建复还利用这段时间送爱心便当。他投资的日式餐酒馆最近送出共500个爱心便当给前线人员，“一开始是我们免费送便当，后来有好心人士和企业家跟我们买便当送出去，这样一来也让我们店里员工的生计有了着落，为了答谢这些善心人士，我们的便当价格打了八折。”

而随着台湾最近进入“微解封”阶段，王建复估计很快就会复工，开始忙碌的生活。他正在拍摄全新8点档，“剧名目前不能透露，是一部横跨1930年代到现代的戏，我演一个有情有义的商人，角色情绪起伏很大，台词又多，是我演得最辛苦的一次。”

直播中被爱犬咬伤

王建复前晚（7月11日）开直播和网友聊天，没想到突然遭爱犬袭击，挂彩溅血模样全入镜。但他强调没事，“已经被咬好几次，习惯了！”

当晚直播开始不久，王建复家中的小柴犬Debu就跑进房间，他把镜头拉低给网友看，不料狗狗竟突然发狠咬他然后迅速逃离。王建复吓了一跳，网友也担心不已。

被咬后，王建复淡定地继续和网友聊天，但没多久便决定起身去拿医药箱擦药，这时仍可听到狗狗在镜头外狂吠。他说：“平时我跟狗狗相处都会很注意，当时因为做直播所以分心了，被杀个措手不及。”他认为爱犬或许因为不习惯镜头而突然产生攻击性。

王建复的爱犬只有10个月大，精力十分旺盛，家中成员都曾被它咬伤，王建复曾在受访时说打算让它去上课，修正咬人坏毛病，但因疫情一直无法这么做，“不过这期间我不时请教一些养狗高手，到目前为止一切都还好。”