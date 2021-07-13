挑战马来剧演大厨 郑斌辉背马来语台词喊：难

本地阿哥郑斌辉首次挑战马来戏剧演出，背马来台词成了一大挑战，让他直呼：“真的好难！”

郑斌辉参演本地马来频道Suria的新剧“Korban”，他前天在社交平台Instagram透露自己在剧中饰演米其林厨师。接受《联合晚报》访问时，他透露虽然戏份不多，但他的角色是一个关键人物。该剧已杀青，预计将在10月份播出。

为何会接下马来剧？郑斌辉说：“是我的选角导演朋友Joyclyenn建议的。我一直都希望能够挑战自己，而且档期又能够配合，所以就接下了。”

第一次演马来剧让身经百战的阿哥都觉得压力十足，他觉得最难的是要背马来语台词，“我本身是不会说马来话的，因为不想耽误拍摄工作，所以真的蛮折腾的。”

他自认语言天份不高，因此得花比平时多三四倍的时间准备，台词都是他稍微理解后死背出来的，“在做功课时，得翻译每一个字，以便了解剧情。”他找了身边懂得马来语的人帮他翻译，连谷歌也用上了，十分认真。问及是否因为马来语台词而吃NG？他表示：“还好啦！哈哈哈！”

和阿哥演对手戏的都是来自Suria频道的演员，“他们对我都非常有耐心，非常体谅。”这次跨界到马来频道，郑斌辉认为拍摄和制作方面基本上和8频道没有不同，“这次合作的团队非常好，非常专业。”

阿哥对自己第一次演马来剧的表现打5.5分，“我永远都觉得自己演得不够收发自如。眼神，表情，尤其是台词的节奏都有待进步。”日后还敢不敢接马来剧？他说：“经过了这次‘教训’，看来得运用我的SkillsFuture补助上马来语课了！”他甚至不排除日后拍淡米尔剧的可能性，“有挑战才有意思嘛。”

即将飞中国拍戏

长信传媒“南洋三部曲”之二《南洋女儿情》去年在马来西亚伊斯干达影视基地开镜拍摄，但后来因为疫情喊停。

据悉该剧接下来将在中国拍摄，郑斌辉证实已经在安排相关事宜，很快就要启程飞往中国开工。

此外，他也在着手筹备Clover Films与爱奇艺合作的电影，“还在写故事，那是明年的事，我还需要一些时间筹备。”

