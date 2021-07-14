周迅坦言爱买书不看书 率真回答引热议

（综合讯）据腾讯网报道，中国女星周迅近日在综艺节目《圆桌派》中说：“自己不是一个很爱看书的人，买了很多书在家里，就觉得自己看过了，坐着的沙发上全是书，看着就觉得自己读过了。”许多网友对不装文青的周迅的这番话感同身受，觉得她很坦诚很接地气，直呼周迅就是自己，“仿佛有松鼠一样的囤物癖”。

周迅向来个性率真。一次在康城影展上，很多女星受访时被问到康城是什么感受时，都是一套一套的官方说辞，但轮到周迅被问时，她脱口而出直观感受：“好多人啊！”

早前一众主演演完《太平公主》后被邀请写一段话做留念，其中一名女星写道：“太平公主这个角色让我重新经历了一次情感和演技上的历练。”另一名主演说：“魂牵梦绕大明宫。”前者表达了角色对于演员自身的进步作用，后者则表达了对拍摄该剧的怀念之情。只有周迅不走寻常路，“当公主真过瘾！”

曾夺得金马影后的周迅，在2018年11月举行的第55届金马奖颁奖礼现场，坐在一同入围影后的孙俪和邓超夫妇的后排。因为周迅当时刚刚演完《如懿传》的女主角“如懿”，而“如懿”是孙俪在《甄嬛传》中的经典角色“甄嬛”的儿媳妇，两部古装剧的女主角坐在一起，周迅打招呼时逗趣地叫了孙俪一声“婆婆”，惹得周围的嘉宾都大笑不止。

生活中的周迅最爱穿简单的服饰，也不化妆，就是以简单自然的面目示人。不争不抢的她，遇到了好的角色就上，没有遇到好的角色就待在家里调整自己。周迅曾说，不会因为外界的否定和质疑改变自己，只会用自己的表演去征服观众。